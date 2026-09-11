ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం ముఖ్యం.. జంక్ ఫుడ్స్పై సుప్రీం సీరియస్
ప్రజల ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల తాము ఆందోళన చెందుతున్నామని సుప్రీంకోర్టు గురువారం తెలిపింది. ఉప్పు, చక్కెర, కొవ్వు అధికంగా ఉండే ప్యాకేజీ చేసిన ఉత్పత్తులపై ముందు భాగంలో హెచ్చరిక లేబుళ్లు పెట్టే విషయాన్ని జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పరిశీలించాలని ఆహార భద్రతలో పాలుపంచుకుంటున్న వారందరినీ కోరింది.
Supreme Court
జస్టిస్ జె.బి. పర్దివాలా, కె. వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం, ఈ తీవ్రమైన విషయంపై వివరణాత్మక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని, సంబంధిత వర్గాల నుంచి సమాచారం కోరతామని పేర్కొంది.
తాము కేవలం ప్రజల ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం గురించే ఆందోళన చెందుతున్నామని. సంబంధిత వర్గాల వారందరూ ఈ విషయాన్ని జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పరిశీలించాలని తాము కోరుతున్నామని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
ఈ విషయంపై తాము కూడా కొంత కసరత్తు చేశామని, ఉత్తర్వు అప్లోడ్ అయిన తర్వాత దానిని అధ్యయనం చేయాలని పార్టీలను కోరామని, ఈ కేసును సెప్టెంబర్ 28న విచారణకు వాయిదా వేస్తున్నామని కోర్టు తెలిపింది.