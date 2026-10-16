పాలన మార్పు కోసం బంగ్లాదేశ్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందాయి : రాజ్నాథ్ సింగ్ ఫైర్
దేశంలో అల్లర్లు సృష్టించేందుకు ప్రజాస్వామ్యం ఎలాంటి లైసెన్స్ ఇవ్వదని కేంద్ర రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. యువ శక్తిని వాడుకుని విపక్షాలు అరాచకాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. బంగ్లాదేశ్ లాంటి పాలన మార్పు కావాలని కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు కోరుకుంటున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో విపక్షాల ఆందోళనలపై రాజ్నాథ్ స్పందించారు.
'రాజకీయాల కోసం కాంగ్రెస్, దాని మిత్ర పార్టీలు ఈ దేశ యువతను పావులుగా వాడుకుంటున్నాయి. దేశాభివృద్ధిలో నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించేలా యువతకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి బదులు.. రాజకీయ ఘర్షణలను రెచ్చగొట్టేందుకు వారిని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. పాలన మార్పు కోసం బంగ్లాదేశ్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందామని వారు బహిరంగ సమావేశాల్లోనే చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని పడగొడుతామని అంటున్నారు. వారి పోరాటం ఎన్నికల వ్యవస్థ, సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలపై కాదు..! ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను కూల్చివేసి, దేశాన్ని తగలబెట్టడమే వారి ఏకైక అజెండా అని స్పష్టమవుతోంది అని రాజ్నాథ్ దుయ్యబట్టారు.
ఈ సందర్భంగా విపక్షాల ర్యాలీని తప్పుబడుతూ సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలను రక్షణమంత్రి సమర్థించారు. 'శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి చట్టాన్ని గౌరవించడం అత్యవసరం. రాజకీయ స్వప్రయోజనాల కోసం ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను బలిచేయకూడదు. ఇలాంటి అసత్య ఆరోపణలతో, అవకాశవాద రాజకీయాలతో దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించలేం. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఇకనైనా ప్రజా తీర్పును గౌరవించి.. రాజకీయాల్లో తన పాత్రపై ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. భారత భవిత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత' అని రాజ్నాథ్ విపక్ష నేతకు చురకలంటించారు.