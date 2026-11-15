మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చిందులు... (Video)
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రచ్చరచ్చ చేశాడు. తన మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని సౌండ్ సిస్టమ్ నిర్వాహకులపై దాడికి తెగబడ్డాడు. చేతిలోని మైక్రోఫోన్ను వేదికపై నుంచి విసిరిగొట్టాడు. అంతటితో శాంతిని ఆ ఎమ్మెల్యే వేదిక దిగి సౌండ్ సిస్టమ్ సిబ్బంది వద్దకు వెళ్లి వారిపై కుర్చీ తీసుకుని దాడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో సభలో గందరగోళం ఏర్పడింది.
ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హాజరైన ఒక కార్యక్రమంలో, తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని పేర్కొంటూ ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ ఈ గొడవకు దిగారు. పైగా, తాను మాట్లాడుతుండగా మైక్రోఫోన్ను ఆపివేశారని ఆరోపిస్తూ, హరీష్ ధామీ ఆగ్రహంతో సౌండ్ సిస్టమ్ నిర్వాహకులపై దాడి చేయడమేకాకుండా, వేదికపై ఉన్న పోడియంను కూడా పడగొట్టారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ ప్రవర్తనపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
స్టేజీపై మైక్ కట్ అయిందని బీభత్సం సృష్టించిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఉత్తరాఖండ్ సీఎం హాజరైన సభలో తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని హల్చల్ చేసిన ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ మాట్లాడుతుండగా మైక్ కట్ అయిందని కోపంతో సౌండ్ సిస్టమ్ ఆపరేటర్లను కొట్టి, స్టేజీపై ఉన్న పోడియంను కిందపడేసిన హరీష్ ధామీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) November 14, 2026