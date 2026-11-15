  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Congress MLA creates a ruckus, claiming his microphone was cut off on stage
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 15 November 2026 (10:07 IST)

మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చిందులు... (Video)

congress mla
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (10:07 IST)
google-news
ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రచ్చరచ్చ చేశాడు. తన మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని సౌండ్ సిస్టమ్ నిర్వాహకులపై దాడికి తెగబడ్డాడు. చేతిలోని మైక్రోఫోన్‌ను వేదికపై నుంచి విసిరిగొట్టాడు. అంతటితో శాంతిని ఆ ఎమ్మెల్యే వేదిక దిగి సౌండ్ సిస్టమ్ సిబ్బంది వద్దకు వెళ్లి వారిపై కుర్చీ తీసుకుని దాడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో సభలో గందరగోళం ఏర్పడింది. 
 
ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హాజరైన ఒక కార్యక్రమంలో, తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని పేర్కొంటూ ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ ఈ గొడవకు దిగారు. పైగా, తాను మాట్లాడుతుండగా మైక్రోఫోన్‌ను ఆపివేశారని ఆరోపిస్తూ, హరీష్ ధామీ ఆగ్రహంతో సౌండ్ సిస్టమ్ నిర్వాహకులపై దాడి చేయడమేకాకుండా, వేదికపై ఉన్న పోడియంను కూడా పడగొట్టారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ ధామీ ప్రవర్తనపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పెళ్లి పేరుతో ముంబై మహిళా వ్యాపారవేత్త వద్ద రూ.5 కోట్లు మోసం

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపంప్రముఖ సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణ వార్త తనను ఎంతో కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో చిత్రం

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో చిత్రంతెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మరో ఆసక్తికరమైన కాంబినేషన్ సిద్ధమవుతోంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ చిత్ర నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శనివారం ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అనిల్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను తారక్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పంచుకున్నారు.

ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటాం : అమితాబ్ బచ్చన్

ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటాం : అమితాబ్ బచ్చన్బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన బ్లాగ్‌లో ఇలా రాసుకొచ్చారు.. ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటామని, తీరా అవన్నీ లభించినపుడు వాటిని ఏం చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతామని పేర్కొన్నారు. కొన్ని రోజులుగా అమితాబ్ ఇంట ఆస్తి వివాదం సాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన పోస్ట్ చేయడం ఇపుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత

ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు కన్నుమూతప్రముఖ తెలుగు సినీ నటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో గిరిబాబు జన్మించారు. సుమారు 600కు పైగా సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. విలన్, కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మెప్పించారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా నటుడిగా రాణించారు. ‘సింహ గర్జన', ‘మెరుపుదాడి', 'ఇంద్రజీత్', తదితర చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వ్యవహరించారు.

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డో

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డోదర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తాజాగా వారణాసి సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా వున్నారు. అయినా కొన్ని సినిమాలకు ట్రైలర్ లకు ఆయన స్పందిస్తూనే వుంటారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్ రామాయణ సినిమా గురించి ట్వీట్ చేశారు. ఇంటర్ వెల్, క్లయిమాక్స్ బాగా ఆకట్టుకున్నాయనీ, సాంకేతికంగా అధునాతనంగా చూపి మెప్పించారని తెలిపారు. ఈరోజు ఓ తమిళ సినిమా గురించి ఆయన స్పందించారు. ఆ సినిమా పేరు జూన్ డో. నిర్మాణం చేపట్టింది బాహుబలి నిర్మాణ సంస్థ ఆర్.కె. మీడియా కావడం విశేషం.