ప్రధాని మోడీ రాజకీయ ప్రసంగంలో 59 సార్లు కాంగ్రెస్ పేరును ప్రస్తావించారు : ఖర్గే
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీపై ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోడీ జాతినుద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరును 59 సార్లు ప్రస్తావించారని, మహిళల గురించి కొన్నిసార్లు మాత్రమే మాట్లాడారని ఆయన ఆరోపించారు.
జాతినుద్దేశించి ప్రధాని మోడీ చేసిన ప్రసంగంపై ఖర్గే మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోడీ 12 ఏళ్ల పాలనలో చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదని, కేవలం నిరాశ, నిస్పృహలు మాత్రమే మిగిలాయన్నారు. పైగా, జాతిని ఉద్దేశించి చేసే అధికారిక ప్రసంగాన్ని పూర్తిగా రాజకీయ ప్రసంగంగా మార్చేశారని ధ్వజమెత్తారు.
ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసి విపక్షాలపై బురదజల్లారని, పచ్చి అబద్దాలు మాట్లాడారని ఆయన ఆరోపించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగానికి జరిగిన అవమానమని ఖర్గే అభివర్ణించారు.
ప్రధాని మోడీ తన ప్రసంగంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని 59 సార్లు ప్రస్తావించి, మహిళల గురించి కేవలం కొన్నిసార్లు మాత్రమే మాట్లాడారని, దీన్నిబట్టే ఆయన ప్రాధాన్యతలు ఏమిటో దేశానికి అర్థమవుతోందన్నారు. బీజేపీకి మహిళలు కాదని, కాంగ్రెస్ మాత్రమే ప్రాధాన్యమని, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ చరిత్రకు సరైన వైపు నిలబడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మహిళా రిజర్వేషన్లకు కాంగ్రెస్ ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇచ్చిందని, 2010లోనే రాజ్యసభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఆమోదింపజేసిందని గుర్తుచేశారు. కానీ బీజేపీ దాన్ని లోక్సభలో ఆమోదింపజేయలేకపోయిందన్నారు. 2023లో బీజేపీ తెచ్చిన కొత్త బిల్లుకు కూడా కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చిందని, కానీ ఆ బిల్లును నోటిఫై చేయడానికి బీజేపీకి మూడేళ్లు పట్టడం 'నారీ శక్తి' పట్ల వారి నిబద్ధతను తెలియజేస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు.
ప్రధాని మోడీ దేశానికి అబద్ధాలు చెప్పడం మానుకోవాలని ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాల్లోనే 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్లను వెంటనే అమలు చేయాలని, మహిళలకు దక్కాల్సిన ప్రాతినిధ్యాన్ని నిరాకరించవద్దని కోరారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లులను, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును కలిపి చూపిస్తూ ప్రధాని ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇది కేవలం బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చేందుకేనని ఆరోపించారు.