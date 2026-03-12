చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?

తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత రోజువారీ జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. దీని వలన అనేక రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, టీ దుకాణాలు తమ కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. వేరు మార్గం లేక కట్టెలు, విద్యుత్ పొయ్యిలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులకు మారాల్సి వస్తోంది.
ఈ సంక్షోభం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లకే పరిమితం కాలేదు. గృహ వంట గ్యాస్ సరఫరా కూడా ప్రభావితమైంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా గొలుసులలో అంతరాయాలు ఈ కొరతకు కారణమని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
భారతదేశం ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి కోసం కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాల నుండి పెట్రోలియం గ్యాస్, శుద్ధి చేసిన ముడి ఉత్పత్తుల దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్పై దాడుల కారణంగా ప్రస్తుతం దిగుమతులు పరిమితం కావడంతో, వంట గ్యాస్ లభ్యత బాగా తగ్గింది.
గృహాలకు ఎల్పీజీ సిలిండర్ల నిరంతర సరఫరాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ ప్రకటన తర్వాత, చాలా గ్యాస్ తయారీ కంపెనీలు దేశీయ వినియోగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి వాణిజ్య సిలిండర్ల ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినట్లు లేదా గణనీయంగా తగ్గించినట్లు సమాచారం. ఫలితంగా, చెన్నై, దాని శివారు ప్రాంతాలలోని రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, టీ స్టాళ్లు వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి.
గత రెండు రోజులుగా అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సిలిండర్ల స్టాక్ను ఉపయోగించి అనేక సంస్థలు తమ వంటశాలలను నడుపుతున్నాయి. అనేక చిన్న, మధ్య తరహా తినుబండారాలు తమ సరఫరాలను పూర్తిగా అయిపోయినందున తాత్కాలికంగా కార్యకలాపాలను మూసివేసాయి.
తెరిచి ఉన్న రెస్టారెంట్లు వాటి మెనూలను బాగా తగ్గించాయి. సాధారణ మధ్యాహ్న భోజన సేవలో సాధారణంగా సాంబార్, కర్రీ గ్రేవీలు, మజ్జిగ, రసం, వేపుడు వంటి పదార్థాలు ఉంటాయి. అయితే అనేక సంస్థలు ప్రస్తుతం ఒకే గ్రేవీ, ఒకే చట్నీని అందిస్తున్నాయి. పరిమిత మెనూ గురించి వినియోగదారులకు తెలియజేసే నోటీసులు అనేక రెస్టారెంట్ల వెలుపల ఉంచబడ్డాయి.
కొన్ని తినుబండారాలు తక్కువ ఇంధనం అవసరమయ్యే టమోటా రైస్, పులిహోర, లెమన్ రైస్ వంటి సాధారణ వంటకాలను మాత్రమే తయారు చేస్తున్నాయి. కొన్ని మాంసాహార రెస్టారెంట్లు ఆమ్లెట్లను అందించడం కూడా ఆపివేసాయి. టీ దుకాణాలు వడ, బజ్జీ వంటి స్నాక్స్ తయారీని నిలిపివేసాయి.
చెన్నై నగరంలోని నుంగంబాక్కం, ఎగ్మోర్ వంటి ప్రాంతాలలోని అనేక ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్లు బొగ్గు, కట్టెలు లేదా ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్లను ఉపయోగించి వంట చేయడం ప్రారంభించాయి. ఈ మార్పు వల్ల వంటచెరుకు డిమాండ్ అకస్మాత్తుగా పెరిగి ధరలు పెరిగాయి. ఇటీవలి రోజుల్లో ఒక టన్ను వంటచెరుకు ధర రూ.500 నుండి రూ.1,000 వరకు పెరిగిందని రెస్టారెంట్ యజమానులు తెలిపారు. ఈ కొరత విద్యా సంస్థలను కూడా ప్రభావితం చేసింది.
నగరంలోని కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుసంధానించబడిన హాస్టళ్లలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. కొన్ని సంస్థలు హాస్టళ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేసి ఆన్లైన్లో తరగతులను కొనసాగించాలని నిర్ణయించాయి.
చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాల, గ్యాస్ కొరత కారణంగా మార్చి 12 నుండి మార్చి 25 వరకు సాధారణ తరగతులు నిలిపివేయబడతాయని, ఆన్లైన్ మోడ్లో బోధన కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది.
కళాశాల పరిపాలన జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం, హాస్టళ్లలో నివసిస్తున్న విద్యార్థులు తమ గదులను ఖాళీ చేయాలని కోరారు. అయితే అధ్యాపకులు, సిబ్బంది యథావిధిగా క్యాంపస్కు రిపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాలను త్వరలో పునరుద్ధరించకపోతే, అనేక సంస్థలు పూర్తిగా మూసివేయాల్సి రావచ్చని రెస్టారెంట్ యజమానులు హెచ్చరిస్తున్నారు.