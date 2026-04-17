రాష్ట్రపతి కోసం భద్రత: గర్భిణీ మహిళ కోసం ప్రోటోకాల్ను బ్రేక్ చేసిన పోలీసులు.. శభాష్
నాగ్పూర్-వర్ధా రహదారిపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కాన్వాయ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన భద్రతా వలయం కారణంగా ప్రసవ వేదనతో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ చిక్కుకుపోయింది. బుధవారం నాడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ భద్రతా వలయంలో పురిటి నొప్పులతో బాధపడిన ఆ మహిళ కోసం పోలీసులు ప్రోటోకాల్ను బ్రేక్ చేశారు. పోలీసులు తమ విధులకు అతీతంగా ఒక అత్యవసర మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆమెను ఎయిమ్స్కు తరలించారు.
ఇందుకోసం వీవీఐపీల రాకపోకలపై ఉన్న కఠినమైన జీరో-టాలరెన్స్ మార్గదర్శకాలను పోలీసులు సడలించారు. ఒకవేళ నిబంధనల ప్రకారం భద్రతా ఉల్లంఘన జరిగి ఉంటే, ఈ చర్య వారి ఉద్యోగాలను కోల్పోయేలా చేసేది. దానిని కూడా వారు పట్టించుకోలేదు.
ఈ సంఘటన బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. రాష్ట్రపతి కాన్వాయ్ ఎయిమ్స్ నుండి లోక్ భవన్ (గవర్నర్ నివాసం)కు తిరిగి వస్తున్న సమయంలో, బెల్తరోడి పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన పెట్రోలింగ్ బృందానికి చించ్భువన్ స్క్వేర్ నుండి ఒక అత్యవసర కాల్ అందింది.
క్యాబ్లో ప్రయాణిస్తున్న ఆ గర్భిణీ స్త్రీతో పాటు ఉన్న ఒక మహిళ, పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేయడానికి పోలీసులను నిలదీయడానికి బయటకు వచ్చింది. సహాయ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పంకజ్ కాక్డే, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ప్రశాంత్ ఠాకూర్, కానిస్టేబుల్ అజయ్ నెవారే వెంటనే రంగంలోకి దిగారు.
వారు కంట్రోల్ రూమ్, సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్ ముకుంద్ కావడేతో సమన్వయం చేసుకున్నారు. వెంటనే అటుగా వెళ్తున్న వాహనాలను క్లియర్ చేసి గర్భిణీ మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసుల చర్యపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.