కొత్త తరం అమెరికా కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లే ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి సంబంధించిన 24 గంటల కౌంట్డౌన్ మంగళవారం శ్రీహరిలో కోటలో ప్రారంభమైందని ఇస్రో తెలిపింది. ఒక ప్రత్యేక వాణిజ్య మిషన్లో భాగంగా, ఇస్రో తన భారీ ఉపగ్రహ వాహక నౌక ఎల్వీఎం3-ఎం6 ద్వారా బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 అంతరిక్ష నౌకను బుధవారం ఉదయం 8.54 గంటలకు ఈ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుండి ప్రయోగించనుంది.
6,100 కిలోల బరువున్న ఈ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం, ఎల్విఎం3 ప్రయోగాల చరిత్రలో భూమికి దగ్గరగా ఉండే కక్ష్యలో (LEO) ప్రవేశపెట్టనున్న అత్యంత బరువైన పేలోడ్ అవుతుందని ఇస్రో తెలిపింది. గతంలో అత్యంత బరువైనది ఎల్విఎం3-ఎం5 కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ 03, దీని బరువు సుమారు 4,400 కిలోలు. దీనిని ఇస్రో నవంబర్ 2న విజయవంతంగా ప్రయోగించింది.
బుధవారం నాటి ఈ మిషన్ను న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్ఐఎల్), అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్టీ స్పేస్మొబైల్ (ఏఎస్టీ అండ్ సైన్స్, ఎల్ఎల్సి) మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా చేపడుతున్నారు. న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం.
ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ఫోన్లకు నేరుగా హై-స్పీడ్ సెల్యులార్ బ్రాడ్బ్యాండ్ను అందించడానికి రూపొందించిన తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఏఎస్టీ స్పేస్మొబైల్ మొట్టమొదటి మరియు ఏకైక అంతరిక్ష ఆధారిత సెల్యులార్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ను నిర్మిస్తోంది, ఇది స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారా నేరుగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
వాణిజ్య, ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం రూపొందించబడింది. ప్రయోగానికి ముందు, ఇస్రో చైర్మన్ వి. నారాయణన్ డిసెంబర్ 23న తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
భారత అంతరిక్ష సంస్థ ప్రకారం, జియోసింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ MkIII అని కూడా పిలువబడే 43.5 మీటర్ల పొడవైన LVM3, ఇస్రో లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ రూపొందించి అభివృద్ధి చేసిన క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్తో కూడిన మూడు దశల రాకెట్. ఈ వాహనం ప్రయోగానికి అవసరమైన భారీ మొత్తంలో చోదక శక్తిని అందించడానికి రెండు S200 సాలిడ్ రాకెట్ బూస్టర్లను ఉపయోగిస్తుంది.
ఈ బూస్టర్ను విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ అభివృద్ధి చేసింది. నింగిలోకి ఎగిరిన సుమారు 15 నిమిషాల తర్వాత, బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 ఉపగ్రహం ప్రయోగ వాహనం నుండి విడిపోతుందని భావిస్తున్నారు. బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్, ఉపగ్రహం ద్వారా నేరుగా మొబైల్కు కనెక్టివిటీని అందించే ఒక ప్రపంచవ్యాప్త LEO ఉపగ్రహాల సమూహంలో భాగం.
ఈ ఉపగ్రహాల సమూహం ప్రతి ఒక్కరికీ, ప్రతిచోటా, అన్ని వేళలా 4జీ, 5జీ వాయిస్, వీడియో కాల్స్, టెక్స్ట్లు, స్ట్రీమింగ్, డేటాను అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఇది 223 చదరపు మీటర్ల ఫేజ్డ్ అర్రేను కలిగి ఉంది. దీనితో ఇది సుమారు 600 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న భూ నిమ్న కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టిన అతిపెద్ద వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహంగా నిలిచింది.
ఏఎస్టీ స్పేస్మొబైల్ సెప్టెంబర్ 2024లో బ్లూబర్డ్ 1-5 అనే ఐదు ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించింది. ఇవి యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఇతర కొన్ని దేశాలలో నిరంతర ఇంటర్నెట్ కవరేజీని అందిస్తున్నాయి. ఈ సంస్థ తన నెట్వర్క్ మద్దతును పెంచడానికి ఇలాంటి మరిన్ని ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించాలని యోచిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50కి పైగా మొబైల్ ఆపరేటర్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.