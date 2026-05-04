Counting Today: తమిళనాడు ఎన్నికల కౌంటింగ్: 234 నియోజకవర్గాల్లో గెలుపు ఎవరిది?

ఏప్రిల్ 23న జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు, సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు రాష్ట్రంలోని 234 నియోజకవర్గాల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఎన్నికల విశ్లేషకులు వెలువరించిన అంచనాలు భారీ వ్యత్యాసాలతో ఉండటంతో, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు అత్యంత అనూహ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఎన్నికలు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్య జరిగిన ఒక సాధారణ పోరాటమా, లేక నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) రూపంలో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త శక్తి ఆవిర్భవించిందా అనే విషయాన్ని ఈ ఫలితాలు తేల్చిచెప్పనున్నాయి. ఈ ఫలితాలు ద్రావిడ ప్రాబల్య ప్రాంతంలో భవిష్యత్ రాజకీయ మార్పులకు, పొత్తులకు కూడా పునాది వేస్తాయి.
ఒకవేళ టీవీకే మంచి ఓట్ల వాటాతో ఒక శక్తివంతమైన పార్టీగా ఆవిర్భవిస్తే, తమిళనాడు మూడు ప్రాంతీయ పార్టీల ఆధిపత్యం చెలాయించే రాష్ట్రంగా నిలుస్తుంది. అప్పుడు బీజేపీ, కాంగ్రెస్తో సహా అన్ని జాతీయ పార్టీలు ప్రాధాన్యతను కోల్పోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ద్రావిడ అనే పదం లేకుండా, తమిళ గుర్తింపుపై దృష్టి సారించి ప్రాముఖ్యతను పొందిన మొదటి పార్టీగా టీవీకే నిలుస్తుంది.
1957లో ఎన్నికల ప్రక్రియలో అడుగుపెట్టి, అప్పట్లో పోటీ చేసిన 205 నియోజకవర్గాల్లో 15 స్థానాలను గెలుచుకున్న డీఎంకే పార్టీ, ప్రస్తుతం తన రెండో విడత పాలన కోసం ఎదురుచూస్తోంది. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామి నేతృత్వంలో తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందన్న ప్రధాన ప్రచారాంశంతోనూ, ఢిల్లీ వర్సెస్ తమిళనాడు పోరులో భాగంగా తమిళనాడు పోరాడుతుంది. మొత్తం 234 మంది సభ్యులు ఉండే సభలో మెజారిటీకి 118 స్థానాలు అవసరం కాగా, డీఎంకే పార్టీ 110 నుండి 169 స్థానాల మధ్య గెలుపొందే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఆ పార్టీ సొంతంగానే మెజారిటీ మార్కును అధిగమిస్తుందని లేదా 150 స్థానాల మార్కును చేరుకుని, సుస్థిరమైన ఆధిక్యాన్ని సాధిస్తుందని చాలా సర్వే సంస్థలు జోస్యం చెబుతున్నాయి. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని కేవలం ఒకటి రెండు సర్వేలు మాత్రమే అంచనా వేస్తుండగా, మరికొన్ని సర్వేలు మాత్రం అది టీవీకే కంటే వెనుకబడి ఉంటుందని సూచిస్తున్నాయి.
డీఎంకే వ్యవస్థాపకుడు సి.ఎన్. అన్నాదురై వారసత్వాన్ని తాము కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, అన్నాడీఎంకే తన మౌలిక సిద్ధాంతపరమైన అంశాలను పక్కన పెట్టింది. బదులుగా, శాంతిభద్రతలు, మద్యం, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ వంటి అంశాలపై దృష్టి సారిస్తూ, ఉచిత పథకాల హామీలతో తన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాగించింది.
ఈ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందా, ప్రతిపక్ష స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా, లేక విజయ్ పార్టీకి తన ఓట్లను కోల్పోయి కనీసం చెన్నై, కొన్ని జిల్లాల్లోనైనా మూడవ శక్తిగా అవతరిస్తుందా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.
టీవీకే, డీఎంకే మాదిరిగానే మేనిఫెస్టోను జారీ చేసింది. కానీ దాని నాయకుడు విజయ్ ప్రచారం మహిళల భద్రత, శాంతిభద్రతలపై దృష్టి సారించి ఏఐఏడీఎంకే ప్రచారాన్ని పోలి ఉంది. అయితే, విజయ్ను ఆయన మద్దతుదారులు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మార్పునకు ప్రతీకగా చూస్తున్నారు.
ఎన్టీకే కూడా రాష్ట్రానికి మరిన్ని అధికారాలు, శ్రీలంకలో ప్రత్యేక తమిళ ఈలం కోరుతూ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. కానీ సీమాన్ ప్రజలకు తాగునీరు, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించడంపైనే దృష్టి సారించడంతో ఆ విధానాలు కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి. మొత్తం 75,064 పోలింగ్ కేంద్రాలలో నమోదైన ఓట్లు, అలాగే అందిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపును 62 నిర్దేశిత లెక్కింపు కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తారు.
ఉదయం 8.00 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ఇది ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత 8.30 గంటలకు ఈవీఎంల లెక్కింపు జరుగుతుంది. అన్ని నియోజకవర్గాల రౌండ్ల వారీ ఫలితాలను ఆయా కేంద్రాలలోని పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా సంబంధిత రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటిస్తారు.