సరుకులు ఆలస్యంగా తెచ్చాడని బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ను ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లి చితక్కొట్టిన దంపతులు, వీడియో
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ లో బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ 5 నిమిషాలు ఆలస్యంగా సరుకులు డెలివరీ చేసాడని ఇద్దరు దంపతులు దాడి చేసారు. అంతేకాకుండా దాడి చేసిన విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే తనపై లైంగిక దాడి చేసినట్లు కేసు పెడతానని సదరు మహిళ బెదిరించినట్లు బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ పేర్కొన్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
మీరట్ లోని భవానీపూర్ ప్రాంతంలోని ఒక ప్రైవేటు బ్యాంకులో పనిచేసి వ్యక్తి బ్లింకిట్లో సరుకులు ఆర్డర్ చేసాడు. అలా ఆర్డర్ ఇచ్చాడో లేదో ఇలా ఫోన్ చేసాడు. తన ఆర్డర్ ఇంకా ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించాడు. దాంతో ఏజెంట్, ఆర్డర్ వచ్చి కేవలం 5 నిమిషాలే అయ్యిందనీ, దుకాణాదారుడు సరుకులు ప్యాక్ చేస్తున్నాడని బదులు చెప్పాడు. ప్యాక్ చేసుకుని సరుకులు డెలివరీ ఇచ్చేందుకు ఇంటికి వెళ్లగానే ఇంటి యజమాని తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు.
సరుకులు ఎందుకు ఆలస్యంగా తెచ్చావంటూ అతడిపై దాడి చేసాడు. చెంపపై కొట్టాడు. ఇంతలో ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన అతడి భార్య.. డెలివరీ బోయ్ ను ఇంటి లోపలికి తీసుకుని రమ్మని సైగ చేసింది. అతడిని లోపలికి తీసుకెళ్లాక ఇద్దరూ కలిసి దాడి చేసినట్లు బాధితుడు పేర్కొన్నాడు. డెలివరీ బోయ్ పైన చేసిన దాడి అంతా సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. ఈ వీడియో కాస్త పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో ఇంటి యజమానిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
SHAMEFUL Husband-wife assaulted a delivery agent in Meerut for arriving five minutes late with an order— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 15, 2026
Husband who is UCO Bank Manager has been arrrsted by the UP Police. pic.twitter.com/XU3p0plWph