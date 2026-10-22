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  4. Cow dies of dog bite, 450 who had prasad from its milk get anti-rabies shots in UP
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (19:02 IST)

ఆవును కొరికిన కుక్క... శునకం మొరిగింది.. పాలను తాగిన 450మందికి రేబిస్ భయం

Cow
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (19:02 IST)
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Cow
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్ జిల్లాలో, రేబీస్ వ్యాధి సోకినట్లు అనుమానిస్తున్న ఒక ఆవు పాలతో తయారు చేసిన చరణామృతం తాగిన తర్వాత, రెండు గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 450 మంది ప్రజలు రేబీస్ నిరోధక టీకాలు తీసుకున్నారు. అసాధారణంగా ప్రవర్తించిన ఆవు మంగళవారం సాయంత్రం మరణించడంతో, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఆరోగ్య శాఖ టీకాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.
 
ఆ పాలను రెండు స్థానిక దుకాణాలకు, పలు గృహాలకు కూడా సరఫరా చేయడంతో, దాదీ ఖాస్, పొరుగున ఉన్న గోవింద్‌పూర్ గ్రామ నివాసితులలో ఆందోళన పెరిగింది.
 
ఆవు యజమాని నవమీ యాదవ్ ప్రకారం, ఆ పశువు గత ఒకటి రెండు రోజులుగా అనారోగ్యంగా కనిపించింది. కానీ మంగళవారం దాని పరిస్థితి గణనీయంగా క్షీణించింది. ఒక వీధి కుక్క ఆవును ఎప్పుడు కరిచిందో తనకు తెలియదని యాదవ్ చెప్పారు.
 
ఆవు పరిస్థితి విషమించడంతో, యాదవ్ ప్రైవేట్ పశువైద్యులైన డాక్టర్ బెచన్ సింగ్, డాక్టర్ హర్దేవ్ యాదవ్‌లతో పాటు దాదీ ఖాస్ పశువైద్య ఆసుపత్రిలోని ఒక వైద్యుడిని సంప్రదించారు. యాదవ్ ప్రకారం, ఒక కుక్క ఆవును కరిచిందని పశువైద్యులు అనుమానించారు. ఆ తర్వాత ఆవు మొరగడం మొదలుపెట్టి, మంగళవారం సాయంత్రం చనిపోయింది.
 
ఒక పశువైద్యుడు రేబీస్ వ్యాధి సోకి ఉండవచ్చని సూచించినప్పటికీ, ఆవుకు ఆ వ్యాధి సోకిందా లేదా అనే విషయాన్ని అధికారులు ధృవీకరించలేదు. దుర్గా పూజ సమయంలో చరణామృతం సేవించిన స్థానికులను, ఆవు మరణ వార్త, దాని అసాధారణ ప్రవర్తన ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ముందుజాగ్రత్తగా ప్రజలు రేబీస్ నిరోధక టీకాలు వేయించుకోవడం ప్రారంభించారు.
 
మంగళవారం, సుమారు 50 మంది రేబీస్ నిరోధక టీకాలు వేయించుకోవడానికి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ (సిహెచ్‌సి)ని సందర్శించారు. మరుసటి రోజు, అక్టోబర్ 21, బుధవారం, ఆ కేంద్రం నుండి ఆరోగ్య శాఖ బృందం గ్రామానికి చేరుకుని, స్థానికుల ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి ఒక టీకా శిబిరాన్ని నిర్వహించింది.
 
ఫార్మసిస్ట్ సిద్ధార్థ్ సింగ్ నేతృత్వంలోని ఈ బృందంలో ఆరోగ్య కార్యకర్తలు అర్షద్, సోను శ్రీవాస్తవ, ప్రియాంక మరియు అంకిత ఉన్నారు. శిబిరానికి పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్తులు తరలిరావడంతో వారు టీకాలు వేయడం కొనసాగించారు. బుధవారం సాయంత్రానికల్లా, ఆ బృందం సుమారు 400 మందికి టీకాలు వేసింది, దీంతో మొత్తం టీకాలు పొందిన వారి సంఖ్య దాదాపు 450కి చేరింది.
 
గోరఖ్‌పూర్ డిప్యూటీ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఆవును ఒక కుక్క కరిచిందని, దుర్గా పూజ సమయంలో భక్తులు దాని పాలతో తయారు చేసిన చరణామృతాన్ని సేవించారని సమాచారం అందిందని చెప్పారు. ఆవు చనిపోవడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అందుకే, ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 450 మందికి యాంటీ-రేబీస్ టీకాలను అందించామని కుమార్ తెలిపారు.
 
పెరుగు తయారీకి ఉపయోగించే ముందు పాలను ఖచ్చితంగా మరిగించి ఉంటారని, ఆ పెరుగునే చరణామృతంలో కలిపి ఉంటారని ఆయన వివరించారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. పాలను మరిగించడం వల్ల వైరస్ నశిస్తుందని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రజల్లో ఉన్న భయం దృష్ట్యానే అధికారులు ఈ టీకాలను అందించారని చెప్పారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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