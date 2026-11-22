బీజేపీలో చేరిన భారత స్టార్ లెగ్ స్పిన్నర్ చాహల్
భారత క్రికెట్ జ్టుట స్టార్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. గత 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టు విజేత సభ్యుడు చాహల్... తన రాజకీయ ప్రస్థానంపై సాగుతున్న ఊహాగానాలకు ఎట్టకేలకు తెరదించుతూ శనివారం బీజేపీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ అధిష్టానం ఆయనకు కీలక బాధ్యతలను అప్పగించింది. బీజేపీ ఓబీసీ మోర్ఛా ఢిల్లీ విభాగం కార్యవర్గంలో చాహల్ను ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడుగా నియమించింది. బీజేపీ చేరిన తర్వాత చాల్ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సహా పలువురు బీజేపీ అగ్రనేతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
'బీజేపీ కుటుంబంలో నాకు చోటు, గౌరవం కల్పించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిని నబిన్, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు అమర్ పాల్ మౌర్యకు నా కృతజ్ఞతలు' అని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నాడు. 36 యేళ్ల చాహల్ 2016 నుంచి 2024 వరకు భారత క్రికెట్ జట్టు తరపున 72 వన్డేలు, 80 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు.
వన్డేల్లో 121 వికెట్లు, టీ20ల్లో 96 వికెట్లు తీశాడు. టీ20 క్రికెట్లో 400 వికెట్లు తీసిన తొలి భారత బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ టోర్నీలో ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు. రాజస్థానా రాయల్స్ తరపున ఆడాడు. 2025 సీజన్ కోసం పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు చాహల్ను రూ.18 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.