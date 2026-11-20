Cyclone Akvan: ఒడిశా అంతటా 70 CoW యూనిట్లు, 197 మొబైల్ DG సెట్ల మోహరింపు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అక్వాన్ తుఫాను దృష్ట్యా, ప్రభావిత జిల్లాలంతటా నిరంతరాయ మొబైల్ కనెక్టివిటీని, సమర్థవంతమైన విపత్తు ప్రతిస్పందనను అందించేందుకు ఒడిశా ప్రభుత్వం అత్యవసర టెలికమ్యూనికేషన్ల సన్నద్ధతను పటిష్టం చేసింది.
Cyclone Akvan
ఈ సన్నద్ధతా చర్యలలో భాగంగా, టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి, తుఫాను సమయంలో సమాచార మార్పిడి నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూడటానికి 70 సెల్-ఆన్-వీల్స్ (CoW) యూనిట్లు, 197 మొబైల్ డీజిల్ జనరేటర్ (DG) సెట్లు, 61 సహాయక బృందాలను మోహరించారు.
ఈ మోహరింపు గంజాం, గజపతి, రాయగడ, మల్కన్గిరి, కంధమాల్, కోరాపుట్, పూరి, భద్రక్, బాలాసోర్, మయూర్భంజ్, ఖోర్ధా, జాజ్పూర్, కేంద్రపడ, జగత్సింగ్పూర్ సహా 14 జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది.
భారీ వర్షాలు, అధిక వేగంతో కూడిన గాలులు, వరదలు ఇతర తుఫాను సంబంధిత ప్రభావాల కారణంగా అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా నమ్మకమైన మొబైల్ నెట్వర్క్ సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా, బ్యాక్హాల్ కనెక్టివిటీ మరియు పవర్ బ్యాకప్ ఏర్పాట్లతో కూడిన కమ్యూనిటీ ఆన్ వార్నింగ్ యూనిట్లను ముందుగానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ముందస్తు హెచ్చరిక సందేశాల వ్యాప్తి, తరలింపు చర్యలు, సహాయక, పునరావాస కార్యకలాపాలు, అలాగే జిల్లా యంత్రాంగాలు, అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది మధ్య సమన్వయం వంటి వాటిని సులభతరం చేయడంలో ఈ ఏర్పాట్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, జిల్లా యంత్రాంగాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, సేవలను వెంటనే పునరుద్ధరించడంపై కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ చురుకైన చర్యలు, విపత్తు సంసిద్ధతను బలోపేతం చేయడానికి, కమ్యూనికేషన్ స్థితిస్థాపకతను నిర్ధారించడానికి, అత్యవసర పరిస్థితులలో నమ్మకమైన కనెక్టివిటీ ద్వారా పౌరులను సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఒడిశా ప్రభుత్వం నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాయి.
అక్వాన్ తుఫాను సమయంలో నిరంతరాయ మొబైల్ కనెక్టివిటీని నిర్ధారించడానికి, టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ (DoT) మరో ముఖ్యమైన చర్యగా ఒడిశాలోని ఆరు జిల్లాల్లో ఇంట్రా-సర్కిల్ రోమింగ్ (ICR) సేవలను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా మొబైల్ వినియోగదారులు తమ సొంత సర్వీస్ ప్రొవైడర్తో సంబంధం లేకుండా, అందుబాటులో ఉన్న ఏ టెలికాం ఆపరేటర్ ద్వారా అయినా నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్ను పొందవచ్చు.
ఈ సౌకర్యం గంజాం, గజపతి, పూరీ, కేంద్రపడ, జగత్సింగ్పూర్ మరియు ఖోర్ధా జిల్లాలకు వర్తిస్తుంది. ఎయిర్టెల్, బిఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL), రిలయన్స్ జియో మరియు వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) వినియోగదారులు ఈ ఏర్పాటు కింద అందుబాటులో ఉన్న నెట్వర్క్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ సదుపాయం నవంబర్ 19 నుండి నవంబర్ 20 వరకు, లేదా తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.