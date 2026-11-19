Cyclone Akvan: నవంబర్ 23-24 తేదీల్లో తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో బలపడిన అక్వాన్ తుపాను, శుక్రవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నర్సాపురం, ఒడిశాలోని పూరీల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో నవంబర్ 23-24 తేదీల్లో తమిళనాడులోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Cyclone Akvan
దక్షిణ బంగాళాఖాతం మధ్య ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన ఈ తుపాను వ్యవస్థ, తన గమనాన్ని మార్చుకుని, అత్యంత తీవ్రమైన తుపానుగా బలపడిందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ తుపాను ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా పయనించి, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నర్సాపురం - పూరీల మధ్య తీరాన్ని తాకనుంది.
తీరం దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చినప్పటికీ, గురువారం నాడు చెన్నైతో సహా తమిళనాడులోని చాలా ప్రాంతాల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే, పశ్చిమ కనుమల పరిసర జిల్లాల్లో మాత్రం తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 23 నుండి తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం గణనీయంగా పెరుగుతుందని, ముఖ్యంగా దక్షిణ- తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
నవంబర్ 23న కడలూరు, తంజావూరు, తిరువారూర్, నాగపట్నం, పుదుక్కోట్టై, శివగంగ, రామనాథపురం, మదురై, విరుదునగర్, తేని, తెన్కాశి, తూత్తుకుడి, తిరునెల్వేలి మరియు కన్యాకుమారి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్ష సూచన నవంబర్ 24న కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా కడలూరు, తంజావూరు, తిరువారూర్, నాగపట్నం, పుదుక్కోట్టై జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పొడి వాతావరణం నెలకొన్నప్పటికీ, కావేరీ డెల్టా మరియు దక్షిణ జిల్లాల్లో త్వరలో కొత్తగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సూచనలు చెబుతున్నాయి.
అక్వాన్ తుపాను తమిళనాడు తీరాన్ని తాకే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో విస్తారంగా కురిసే వర్షాలు వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లాలకు, ముఖ్యంగా ఈశాన్య రుతుపవనాలపై ఆధారపడి వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు సాగించే కావేరీ డెల్టా ప్రాంతానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి.
మరోవైపు, గురువారం చెన్నైలో వాతావరణం దాదాపు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది; ఈ తుపాను వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావం ప్రధానంగా తూర్పు తీరం వెంబడి ఉత్తర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో రాబోయే వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయనేది, తుపాను కదలికలు, దాని తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
భారీ వర్ష సూచన ఉన్న జిల్లాల్లోని ప్రజలు, ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే వాతావరణ బులెటిన్లను గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే, వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులను బట్టి వర్షపాతం విస్తరణ, తీవ్రతలో మార్పులు రావచ్చు.