  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Cyclone Arnab Impact: 42 trains cancelled including Vande Bharat Express, 70 others affected – full list
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (14:45 IST)

అర్నబ్ తుఫాను ఎఫెక్ట్ - మరికొన్ని రైళ్లు రద్దు

train
Written By: ఠాగూర్
Published: Fri, 30 Oct 2026 (14:45 IST)
google-news
అర్నబ్ తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత ఏర్పడిన పరిస్థితుల కారణంగా పలు రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. ఈ తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత ఏర్పడిన వాతావారణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ముఖ్యంగా, శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో మొత్తం ఆరు రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. మరికొన్ని రైళ్లను రీషెడ్యూల్ చేసినట్టు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. అందువల్ల ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేముందు ఎన్.టి.ఈ.ఎస్, రైల్ వన్, ఐఆర్‌సీటీసీ, రైల్వే ఎంక్వైరీ నంబర్ 139 ద్వారా రైళ్ల వివరాలను ఎప్పటికపుడు తెలుసుకోవాలని సూచించింది. 
 
కాగా, రద్దు చేసిన రైళ్లలో ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ - భువనేశ్వర్, తిరుపతి - పూరి, బెంగుళూరు - హౌరా (31వ తేదీ), మంగుళూరు సెంట్రల్ - షాలిమార్ (31వ తేదీ), యహలంక - సంత్రాగచ్చి (31వ తేదీ), వాస్కో డి గామా - షాలిమార్ (నవంబరు ఒకటో తేదీ) రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు పేర్కొంది. 
 
అలాగే, హౌరా - సికింద్రాబాద్, భువనేశ్వర్ - సికింద్రాబాద్, బెంగుళూరు - హౌరా, బెగుళూరు సిటీ - భువనేశ్వర్, బెంగుళూరు - అగర్తల, యశ్వంత్‌పూర్ - హౌరా, ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ - హౌరా, చర్లపల్లి - షాలిమార్, సికింద్రాబాద్ - షాలిమార్, భువనేశ్వర్ - సీఎస్ఎంటీ ముంబై, బెంగుళూరు - హతియా ప్రాంతాల మధ్య నడిచే రైళ్ల సమయాల్లో రీషెడ్యూల్ చేసినట్టు రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన ఓ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నా చెల్లి లక్ష్మీ అపర్ణను గెలిపించండి : నటుడు జగపతిబాబు (వీడియో)

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్‌ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గతంలోనే ఈ లుక్ ను తన సోషల్ మీడియాలో రకుల్ విడుదలచేసింది. నేడు చిత్ర టీం విడుదల చేయడం విశేషం. “జనస్థాన్‌కి రాజకుమారి.. శూర్పణఖ” అంటూ పరిచయం చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. బంగారు వర్ణపు ఆభరణాలు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్‌తో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు.

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్అనౌన్స్‌మెంట్, ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన నాటి నుంచే ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో జానపద సంగీతంలోని అసలైన పవర్ ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే 100 మంది సంప్రదాయ జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ‘ఎల్లమ్మ’ టైటిల్ సాంగ్‌ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తినవీన్ చంద్ర హీరోగా, దర్శకుడు ఆర్.పి. బాల తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘NC 51’ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆర్.పి. బాల ఫిల్మ్స్, పి.జి. ముత్తయ్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆర్.పి. బాల, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.జి. ముత్తయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.