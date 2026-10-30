అర్నబ్ తుఫాను ఎఫెక్ట్ - మరికొన్ని రైళ్లు రద్దు
అర్నబ్ తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత ఏర్పడిన పరిస్థితుల కారణంగా పలు రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. ఈ తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత ఏర్పడిన వాతావారణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ముఖ్యంగా, శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో మొత్తం ఆరు రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. మరికొన్ని రైళ్లను రీషెడ్యూల్ చేసినట్టు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. అందువల్ల ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేముందు ఎన్.టి.ఈ.ఎస్, రైల్ వన్, ఐఆర్సీటీసీ, రైల్వే ఎంక్వైరీ నంబర్ 139 ద్వారా రైళ్ల వివరాలను ఎప్పటికపుడు తెలుసుకోవాలని సూచించింది.
కాగా, రద్దు చేసిన రైళ్లలో ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ - భువనేశ్వర్, తిరుపతి - పూరి, బెంగుళూరు - హౌరా (31వ తేదీ), మంగుళూరు సెంట్రల్ - షాలిమార్ (31వ తేదీ), యహలంక - సంత్రాగచ్చి (31వ తేదీ), వాస్కో డి గామా - షాలిమార్ (నవంబరు ఒకటో తేదీ) రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు పేర్కొంది.
అలాగే, హౌరా - సికింద్రాబాద్, భువనేశ్వర్ - సికింద్రాబాద్, బెంగుళూరు - హౌరా, బెగుళూరు సిటీ - భువనేశ్వర్, బెంగుళూరు - అగర్తల, యశ్వంత్పూర్ - హౌరా, ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ - హౌరా, చర్లపల్లి - షాలిమార్, సికింద్రాబాద్ - షాలిమార్, భువనేశ్వర్ - సీఎస్ఎంటీ ముంబై, బెంగుళూరు - హతియా ప్రాంతాల మధ్య నడిచే రైళ్ల సమయాల్లో రీషెడ్యూల్ చేసినట్టు రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన ఓ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.