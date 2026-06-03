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జియో నుంచి ఎయిర్టెల్కు పోర్ట్ చేయిస్తానంటే అంగీకరించలేదని తల్లిదండ్రుల హత్య!
జియో నుంచి ఎయిర్టెల్కు పోర్ట్ చేయిస్తానంట ఒప్పుకోలేదని తల్లిదండ్రులను ఓ టెక్కీ హత్యకు చేశాడు. బెంగుళూరులో జరిగిన ఈ ఘోరం వెనుక అసలు కారణం తెలిస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. కేవలం ఒక సిమ్ పోర్టింగ్ వివాదం. స్టార్టప్ డబ్బుల గొడవ చివరకు కన్న తల్లిదండ్రుల దారుణ హత్యలకు దారితీసింది. ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఈ హత్యలకు సంబంధించిన కారణాలను పోలీసుల తాజాగా వెల్లడించారు.
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోహాన్ తన జియో నంబరును ఎయిర్టెల్కు మార్చుకోవాలని భావించాడు. కానీ, విశ్రాంతి నావికాదళం అధికారి అయిన అతడి తండ్రి అందుకు అంగీకరించలేదు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఈ చిన్న విషయంపైనే తండ్రీకొడుకుల మధ్య తీవ్రమైన వాగ్వాదం జరిగింది. చివరకు కన్నవారి హత్యకు దారితీసింది.
అమెరికా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదివిన రోహాన్.. ఒక సొంత స్టార్టప్ పెట్టాలనుకున్నాడు. అందుకోసం తండ్రిని రూ.10 లక్షలు అడిగాడు. కానీ, ముందు ఉద్యోగం చూసుకోమంటూ తండ్రి ఆ డబ్బు ఇవ్వడానికి నిరాకరించాడు. సిమ్ కార్డు గొడవతో పాటు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బంది కూడా అతడిలో కోపాన్ని పెంచింది.
కన్నవారిని కత్తులతో పొడిచి చంపిన రోహాన్కు మానసిక జట్టు ఉందమోనని పోలీసులు అనుమానించారు. గతంలో అతడి తల్లి కూడా పొరుగువారితో ఇదే విషయం చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు అతడిని నిమ్హాన్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వారం రోజుల పరీక్షల తర్వాత రోహన్కు ఎలాంటి మానసిక సమస్యలు లేవని డాక్టర్లు తేల్చేశారు.
పోలీసులు కోర్టులో దాఖలు చేసిన చార్జిషీట్లో కీలక ఆధారాలు ఉంచారు. ఘటనా స్థలంలో దొరికిన రక్తం మరకలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో పరీక్షించారు. రోహన్ బట్టలపై ఉన్న రక్తం అతడి తల్లిదండ్రులదేనని ల్యాబ్ రిపోర్టులో స్పష్టమైంది. సుమారు 40 మంది సాక్షుల స్టేట్మెంట్లతో పోలీసులు నిందితుడిపై పక్కా ఆధారాలు సేకరించారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.