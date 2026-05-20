రేణుకాస్వామి హత్య కేసు.. దర్శన్ ఆత్మహత్యాయత్నం..? జైలులో దర్శన్ను కలిసిన కుటుంబం
దర్శన్గా సుప్రసిద్ధుడైన దర్శన్ తూగుదీప, సంచలనం సృష్టించిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంబంధించి ఇప్పటికీ జైలులోనే కొనసాగుతున్నారు. జైలులో ఈ కన్నడ నటుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించారని ఇటీవల వెలువడిన మీడియా కథనాలను కర్ణాటక జైలు అధికారులు అధికారికంగా ఖండించారు. కర్ణాటక జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవల డైరెక్టర్ జనరల్ అలోక్ కుమార్ ఆ వదంతులను పూర్తిగా నిరాధారం అని కొట్టిపారేశారు. అటువంటి సంఘటన ఏదీ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.
జైలులో దర్శన్ క్షేమంగా ఉన్నారని జైలు అధికారులు తెలిపినట్లు సమాచారం. నటుడు దర్శన్కు అభిమానిగా చెప్పబడుతున్న రేణుకాస్వామి 2024 హత్య కేసు సంబంధించి, దర్శన్ను బెంగళూరు జైలులో ఉంచారు.
దర్శన్ దీర్ఘకాలిక భాగస్వామి అయిన పవిత్ర గౌడకు రేణుకాస్వామి అనుచిత సందేశాలను పంపాడని ఆరోపణలు రావడంతో, దర్శన్కు సంబంధించిన ఒక బృందం రేణుకాస్వామిని కిడ్నాప్ చేసి హత్య చేసిందని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపించారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలులో బందీగా ఉన్న కన్నడ నటుడు దర్శన్ను, ఆయన భార్య విజయలక్ష్మి మంగళవారం నాడు పరామర్శించారని అధికారులు తెలిపారు. ఆమె తన కుమారుడు వినిష్తో కలిసి జైలును సందర్శించడం కనిపించింది.
సీసీటీవీ నిఘాలో జరిగిన ఈ భేటీలో, దర్శన్ తన భార్య, కుమారుడితో సుమారు 30 నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు. దర్శన్, విజయలక్ష్మి మధ్య జరిగిన సంభాషణలన్నీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఒక జైలు అధికారి పర్యవేక్షణలో ఆయన తన కుటుంబాన్ని కలిశారని జైలు వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇటీవల, రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంబంధించి, నటుడు దర్శన్కు సంబంధించిన ప్రసారాలు, డిజిటల్ కంటెంట్ను పరిశీలించాలని కర్ణాటక హైకోర్టు సమాచార- ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖను, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్- సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించింది.
నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఏవైనా గుర్తించినట్లయితే, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కోర్టు వారిని కోరింది. రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న 17 మందిలో దర్శన్, అతని స్నేహితురాలు, నటి పవిత్ర గౌడ కూడా ఉన్నారు.
