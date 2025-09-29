Amoeba: మెదడును తినే అమీబా.. కేరళలో 20మంది మృతి
కేరళలో అమీబా కారణంగా 20మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబాగా పిలుస్తున్న నాగ్లేరియా ఫౌలెరీ కారణంగా ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫాలిటిస్ (పీఏఎం) వ్యాధి కారణంగా 69 కేసులు నమోదైనాయి. ఇందులో 20మంది మృతి చెందారు.
ఈ వ్యాధికి గురైన వారిలో మూడు నెలల పసికందు నుంచి 91 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు వున్నారు. ఈ అమీబా చెరువులు, నదులు, సరైన క్లోరినేషన్ లేని స్విమ్మింగ్ పూల్లో వుంటుంది.
ఈ అమీబా కలుషితమైన నీటిలో స్నానం చేయడం స్విమ్ చేయడం ద్వారా ముక్కు ద్వారా శరీరానికి ప్రవేశించి.. అక్కడి నుంచి మెదడు వాపుకు దారితీస్తుంది. ఇది ప్రాణాంతకమైన మెదడు వాపుకు దారితీస్తుంది.
ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ప్రారంభంలో సాధారణ జ్వరం లేదా మెదడువాపు వ్యాధిని పోలి ఉంటాయి. వాటిలో తీవ్రమైన తలనొప్పి, జ్వరం, వాంతులు, మెడ పట్టేయడం, మూర్ఛ వంటివి ఉంటాయి.
వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ, స్పృహ కోల్పోవడం, కోమా వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి మరణాల రేటు 97 శాతం కాగా, కేరళలో మెరుగైన నిర్ధారణ, చికిత్స వల్ల మరణాల రేటు 24 శాతంగా ఉంది. కేసుల పెరుగుదల నేపథ్యంలో, కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హైఅలర్ట్ను ప్రకటించింది.