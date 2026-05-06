బుధవారం, 6 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 6 మే 2026 (18:52 IST)

TVK విజయ్ దెబ్బతో అన్నాడీఎంకే రెండాకులు రెండు ముక్కలవుతుందా? 35 మంది జంప్?!!

తమిళనాడులో TVK విజయ్ దెబ్బకు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు బోల్తా కొట్టాయి. అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. ఇదిలావుంటే విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు వేళ అన్నాడీఎంకే రెండాకుల పార్టీ రెండు ముక్కలు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆ పార్టీకి చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ అన్నాడీఎంకేను అడక్కపోయినా వీరే వెళ్లి ఆయనకు మద్దతు ఇస్తామంటూ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఎన్నికల్లో 47 స్థానాలను గెలుచుకున్నది. వీరిలో 35 మంది TVK విజయ్ పార్టీకి సై అంటే... ఇక దాదాపు అన్నాడీఎంకే పతనం అంచునకు వెళ్లిపోతున్నట్లే.
 
ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అన్నాడీఎంకే (AIADMK) పరిస్థితి ఒక క్లిష్టమైన దశలో ఉంది. జయలలిత మరణం తర్వాత ఆ పార్టీలో చీలికలు, నాయకత్వ మార్పులు నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులను విశ్లేషిస్తే కొన్ని కీలక అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నాయకత్వ పోరు (EPS vs OPS)... పార్టీపై పట్టు సాధించే విషయంలో ఎడప్పాడి పళనిస్వామి(EPS), ఓ. పన్నీర్ సెల్వం(OPS) మధ్య సుదీర్ఘ పోరాటం జరిగింది. ప్రస్తుతం మెజారిటీ నాయకులు, కార్యకర్తలు EPS వైపు ఉండటంతో, ఆయన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా పట్టు సాధించారు. OPS వర్గం కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా, పార్టీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ నుండి దాదాపు పక్కకు వెళ్ళినట్లే కనిపిస్తోంది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభం

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరిక

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

