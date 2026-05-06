TVK విజయ్ దెబ్బతో అన్నాడీఎంకే రెండాకులు రెండు ముక్కలవుతుందా? 35 మంది జంప్?!!
తమిళనాడులో TVK విజయ్ దెబ్బకు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు బోల్తా కొట్టాయి. అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. ఇదిలావుంటే విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు వేళ అన్నాడీఎంకే రెండాకుల పార్టీ రెండు ముక్కలు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆ పార్టీకి చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ అన్నాడీఎంకేను అడక్కపోయినా వీరే వెళ్లి ఆయనకు మద్దతు ఇస్తామంటూ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఎన్నికల్లో 47 స్థానాలను గెలుచుకున్నది. వీరిలో 35 మంది TVK విజయ్ పార్టీకి సై అంటే... ఇక దాదాపు అన్నాడీఎంకే పతనం అంచునకు వెళ్లిపోతున్నట్లే.
ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అన్నాడీఎంకే (AIADMK) పరిస్థితి ఒక క్లిష్టమైన దశలో ఉంది. జయలలిత మరణం తర్వాత ఆ పార్టీలో చీలికలు, నాయకత్వ మార్పులు నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులను విశ్లేషిస్తే కొన్ని కీలక అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నాయకత్వ పోరు (EPS vs OPS)... పార్టీపై పట్టు సాధించే విషయంలో ఎడప్పాడి పళనిస్వామి(EPS), ఓ. పన్నీర్ సెల్వం(OPS) మధ్య సుదీర్ఘ పోరాటం జరిగింది. ప్రస్తుతం మెజారిటీ నాయకులు, కార్యకర్తలు EPS వైపు ఉండటంతో, ఆయన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా పట్టు సాధించారు. OPS వర్గం కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా, పార్టీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ నుండి దాదాపు పక్కకు వెళ్ళినట్లే కనిపిస్తోంది.