యాచకుని వద్ద లక్షలాది రూపాయలు.. పెట్టెలో నోట్లకట్టలు.. బ్యాంకు ఖాతాలో..?
భిక్షాటన చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. తాజాగా పదేళ్లుగా భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించిన ఒక వృద్ధుడి దగ్గర ఏకంగా లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. చిరిగిన చొక్కా.. అతని పెట్టెల్లో లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. బట్టలతో దీనంగా కనిపించే ఆ యాచకుడి పెట్టెలో నోట్లకట్టలు, బ్యాంకు ఖాతాలో లక్షల రూపాయలు ఉండడం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
అంబాలా రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డులోని హనుమాన్ ఆలయం వద్ద లేఖరాజ్ అనే వ్యక్తి పదేళ్ల పాటు భిక్షాటన చేస్తుండేవాడు. కొన్నిరోజులుగా లేఖరాజ్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ సంగతి తెలిసి వందేమాతరం దళ్ అనే సేవా సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ నెల 9న లేఖరాజ్ను స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. దురదృష్టవశాత్తు మూడు రోజుల చికిత్స తర్వాత లేఖరాజ్ మరణించారు. దిక్కులేని వృద్ధుడికి ఆ సంస్థ సభ్యులే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
లేఖరాజ్ మరణానంతరం పోలీసులు అతడి సామాన్లను తనిఖీ చేయగా.. పాత ఇనుప పెట్టెలో రూ.50,000 విలువైన 500 నోట్ల కట్ట, మరో రూ.16,120 నగదు విడిగా దొరికింది. అంతేకాదు, అదే పెట్టెలో ఉన్న బ్యాంక్ పాస్బుక్ లో రూ.3,32,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. అంటే, ఒక సాధారణ యాచకుడిగా కనిపించిన లేఖరాజ్ వద్ద దాదాపు 4 లక్షల రూపాయల నిధి ఉంది.