బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. తమిళనాడులో విస్తారంగా వర్షాలు
నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం కారణంగా తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో రాబోయే కొద్ది రోజుల పాటు పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలను భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) జారీ చేసింది.
వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శనివారం నాడు విల్లుపురం, కడలూరు, మయిలాడుతురై, తేని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం నాడు దిండిగల్, తేని, కోయంబత్తూరు, నీలగిరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
రాబోయే రెండు రోజుల పాటు చెన్నైలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా ఐఎండీ అంచనా వేసింది. రాబోయే 24 గంటల్లో అండమాన్ సముద్రం, దక్షిణ బంగాళాఖాతం మరియు అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని ఆ శాఖ పేర్కొంది.
సాధారణంగా రుతుపవనాలు మే 20వ తేదీ నాటికి ప్రవేశిస్తాయి. కానీ ఈ సంవత్సరం అవి దాదాపు ఐదు రోజుల ముందే రానున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, శుక్రవారం నాడు పలు జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసినట్లు సమాచారం అందింది. ఈ వర్షాలు తీవ్రమైన వేసవి తాపం నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగించినప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆస్తి నష్టానికి, ప్రాణనష్టానికి కూడా కారణమయ్యాయి.
నాగపట్టణం జిల్లాలో వెలిపాలయం, పుత్తూరు, వేలాంకణి, తిరుపూండి, కిల్వేలూరు, తిరుక్కువలై, వలివలం మరియు తేవూరు ప్రాంతాల్లో 20 నిమిషాలకు పైగా భారీ వర్షం కురిసింది. కడలూరు జిల్లాలోని పన్రుటి, నెయ్వేలి, వడలూరు, కురింజిపాడి ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురిసినట్లు సమాచారం.
కడలూరులోని సిల్వర్ బీచ్ వద్ద, వర్షం పడుతుండగా సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న ముగ్గురు యువకులపై పిడుగు పడింది. ఈ ఘటనలో పుత్తుపాలయంకు చెందిన హరిహరన్ అనే యువకుడు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు ఆసుపత్రిలో చేరారు.
తేని జిల్లాలో వీరపాండి, వాయల్పట్టి, సత్తిరప్పట్టి, కొడువలర్పట్టి, ముత్తుతేవన్పట్టి, బోడినాయకనూర్లో గంటకుపైగా భారీ వర్షం కురవడంతో రైతుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. కోయంబత్తూరు జిల్లాలో కూడా వడమదురై, గౌండంపళయం, ఇడయార్పాళయం, కనువాయ్లో భారీ వర్షం కురిసింది. తుడియాలూరు సమీపంలోని అప్పనాయకన్పాళయం వద్ద శతాబ్దాల నాటి వేప చెట్టు నేలకూలడంతో ఇళ్లు, వాహనాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
