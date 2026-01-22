దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్
కేరళలో బస్సు ప్రయాణంలో దీపక్ అనే వ్యక్తి తనను అనుచితంగా తాకాడంటూ 35 ఏళ్ల షిమ్జితా ముస్తఫా ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పోస్ట్ కాస్తా వైరల్ కావడంతో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దీపక్ అవమానభారంతో గత ఆదివారం నాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది నిమిషాల్లో ముస్తఫా తన సోషల్ మీడియా పేజీ నుంచి సదరు వీడియోను తొలగించింది. ఆ తర్వాత మరో వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ తను చేసినదాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసింది.
ఐతే దీపక్ ఆత్మహత్యపై కేరళ మానవ హక్కుల కమీషన్ స్పందించింది. అతడి మరణానికి కారణాలు ఏమిటో తమకు సమగ్ర వివరాలను సమర్పించాలంటూ ఆదేశించింది. కాగా కొద్దిరోజుల క్రితం బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న షిమ్జిత ఓ సెల్ఫీ వీడియోను తీస్తూ ఓ వ్యక్తి తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ దాని తాలూకు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పెట్టింది. అది కాస్తా వైరల్ అవ్వడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.