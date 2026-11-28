తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై వెలిగించిన పవిత్ర దీపం- ధర్మ విజయం (video)
తమిళనాడులోని తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న 'దీపత్తూన్' (దీప స్తంభం) వద్ద పవిత్ర దీపం వెలిగించబడింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు జరగగా, బాణసంచా కాల్చి ఆనందోత్సాహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం వల్లనే ఇది సాధ్యమైందని, దీనిని సనాతన ధర్మ విజయంగా ప్రజలు అభివర్ణించారు. సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Tirupparankundram Deepam
హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తులు ఎస్. వైద్యనాథన్, ఎస్. పార్థిబన్, మదురై జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కృష్ణ, సీనియర్ పోలీసు అధికారులు మరియు ఆలయ పూజారులతో కూడిన 13 మంది సభ్యుల కమిటీ పర్యవేక్షణలో సాయంత్రం 5 గంటలకు ఈ దీపం వెలిగించబడింది. శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తవచ్చనే నెపంతో, తప్పుడు కథనాన్ని సృష్టించేందుకు టీవీకే ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా ప్రయత్నించాయో ఇది స్పష్టం చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు కఠినమైన జోక్యం తర్వాత ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను, కార్తీక పౌర్ణమి రోజైన నవంబర్ 24నే చేపట్టి ఉండవచ్చు. అలా చేసి ఉంటే, భక్తుల నుంచి, అత్యున్నత న్యాయస్థానం నుంచి ప్రభుత్వం ప్రశంసలు పొందేది. కానీ, అనుభవం లేని నాయకత్వం ఒక సాధారణ సమస్యను ఎంత పెద్ద వివాదంగా మార్చగలదో టీవీకే ప్రభుత్వం నిరూపించింది. ఇందులో అధికారుల (బ్యూరోక్రసీ) బాధ్యత కూడా ఉంది.
కోర్టు ఆదేశాలను ఎలా సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలో వారు రాజకీయ నాయకత్వానికి సలహా ఇచ్చి ఉండాల్సింది. దానికి బదులుగా, కోర్టును ఒప్పించలేని వాదనలను అధికారులు తెరపైకి తెచ్చారు.
ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు, దేవాదాయ శాఖ అనుమతి లేకుండా స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని ప్రభుత్వం వాదించింది. అంతేకాకుండా, పిళ్ళయార్ ఆలయం సమీపంలోని సాంప్రదాయ ప్రదేశంలోనే దీపం వెలిగించాలని పూజారులు కోరారని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అయితే, పూజారులు దీనిని ఖండించారు. తమను ఎవరూ సంప్రదించలేదని వారు స్పష్టం చేశారు.
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றம்! பக்தி பரவசத்தில் கண்ணீர்விட்டு அழுத பெண் Madurai | Thiruparankundram | Supreme Court | CRPF | Murugan Temple | TN Govt | Supreme Court Judge #NewsTamil24x7 #Police #KarthigaiDeepam https://t.co/OMKWp7CVrQ— News Tamil 24x7 (@NewsTamilTV24x7) November 28, 2026