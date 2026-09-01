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  4. Delhi: 10-Year-Old Dies After Teacher Makes Her Stand In Sun For Not Bringing A Book
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:14 IST)

పుస్తకం తీసుకురాలేదని ఎండలో నిలబెట్టిన టీచర్.. పదేళ్ల బాలిక మృతి

10 Year Old
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:14 IST)
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10 Year Old
తూర్పు ఢిల్లీలోని వినోద్ నగర్‌లో ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చెందిన 10 ఏళ్ల బాలిక, చికిత్స పొందుతూ గత వారం మరణించింది. పాఠశాలకు పుస్తకం తీసుకురాలేదన్న కారణంతో ఆమెను శిక్షగా ఎండలో నిలబెట్టారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి. ఆ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఘటన ఆగస్టు 27న సర్వోదయ కన్యా విద్యాలయంలో జరిగింది. 
 
బాలిక ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో పాఠశాల యాజమాన్యం ఆమె తల్లి అంజలికి సమాచారం అందించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. పాఠశాలకు చేరుకున్నప్పుడు తన కుమార్తె ఎండలో నిలబడి, అనారోగ్యంతో ఉండటాన్ని గమనించానని అంజలి ఆరోపించారు. పుస్తకం తీసుకురాలేదన్న కారణంతో ఉపాధ్యాయురాలు ఆ బాలికను శిక్షించిందని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ఆగస్టు 27న మరణించిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. 
 
ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ పాఠశాల బయట నిరసన చేపట్టారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రవీందర్ సింగ్ నేగి కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, దీనిపై విచారణ జరుపుతామని, తప్పు చేసినట్లు తేలితే పాఠశాల సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఆరోపణలపై విచారణ జరుగుతోందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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