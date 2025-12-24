వాయు కాలుష్యం ప్రాణాలు హరిస్తోంది.. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 జీఎస్టీనా? ఢిల్లీ హైకోర్టు ఫైర్
ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరడంతో అనేక మంది అనారోగ్యంపాలవుతున్నారు. మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎయర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 శాతం జీఎస్టీని కొనసాగిస్తారా అంటూ కేంద్రంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు వంటి వాటిపై జీఎస్టీని తగ్గించే అంశాన్ని ఎందుకు పరిశీలించడం లేదని కోర్టు సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ, దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది
ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను వైద్య పరికరంగా పరిగణించి.. వాటిని 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబులోకి తీసుకొచ్చేలా ఆదేశాలివ్వాలంటూ ఢిల్లీ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైంది. దీనిపై విచారణ జరిపిన డివిజన్ బెంచ్ కేంద్రం తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. 'మనం రోజుకు 21 వేల సార్లు శ్వాస తీసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు గాలి కాలుష్యం వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఓసారి లెక్కించండి' అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ పిటిషన్పై స్పందించేందుకు సమయం ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వం చేసిన అభ్యర్థనపై ధర్మాసనం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. 'వాయు కాలుష్యం వల్ల వేలాది మంది చనిపోతున్నారు. ప్రతి పౌరుడికి స్వచ్ఛమైన గాలి అవసరం. అది అందించలేనప్పుడు కనీసం ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లనైనా అందుబాటు ధరల్లో ఉంచాలి కదా. ఇలాంటి ఎయిర్ ఎమర్జెన్సీలో జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద తాత్కాలిక చర్యలు చేపట్టలేరా? ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై తక్షణం మినహాయింపులు ఇవ్వలేరా?' అని ధర్మాసనం కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించింది.