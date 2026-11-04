ఉద్యోగులకు దీపావళి బహుమతిగా ఐఫోన్ 17
ఈ నెల 8వ తేదీన దేశ ప్రజలు దీపావళి పండుగను జరుపుకోనున్నారు. అయితే, ఢిల్లీకి చెందిన ఓ కంపెనీ.. తమ ఉద్యోగులకు ఐఫోన్ 16ను దీపావళి బహుమతిగా అందజేసింది. ఈ ఫోను చూసిన ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
న్యూఢిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతానికి చెందిన ఒక కంపెనీ తన అధికారి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. మొత్తం 15 సెకన్ల నిడివివున్న ఈ వీడియ క్లిప్లో ఉద్యోగులకు డెస్క్లపై రిబ్బన్లతో అలంకరించిన ఐఫోన్ 16 ఫోన్లు కనిపిస్తున్నాయి. తెలుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం నలుపు రంగుల్లో ఉన్ ఫోన్లను కంప్యూటర్ల ముందు ఉంచారు. బహుమతులు చూసిన పలువురు మహిళా ఉద్యోగులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం వీడియోలో కనిపించింది.
ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన కంపెనీ నో కాంపిటీషన్ - మీకు ఏం వచ్చింది అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. దీంతో నెటిజన్లు పెద్ద సంఖ్యలో స్పందిస్తున్నారు. కంపెనీ ఇచ్చిన బహుమతులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తమకూ ఇలాంటి కంపెనీలో ఉద్యోగం కావాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో నిజమైనదేనా లేదా ఏఐతో సృష్టించారా అన్న సందేహాన్ని వారు లేవనెత్తుతున్నారు.