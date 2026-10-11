కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతల విడుద - ఢిల్లీలో భారీ భద్రత -30 వేల పోలీసుల మొహరింపు
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనరు (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండుతో శనివారం జంతర్ మంతర్వద్ద ఆందోళన చేపట్టాలనుకున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్న అభిజీత్ దీప్కే, సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను ఆదివారం ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లోని ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి వారిని విడుదల చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని సీజేపీ నేత రత్నాసింగ్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
సీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ అజింక్య శిందే ఆధ్వర్యంలో నేడు జంతర్ మంతర్వద్ద నిరసన కొనసాగే అవకాశం ఉండడంతో రెండో రోజు కూడా ఆ ప్రాంతంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. 30,000 మందికి పైగా పోలీసులు, పారామిలిటరీ సిబ్బంది మోహరించారు. ఢిల్లీ సరిహద్దులు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెర్మినళ్లు, ఇతర సున్నితమైన ప్రదేశాలలో నిఘాను పెంచారు.
పరిస్థితిని అదుపు చేయడంలో దిల్లీ పోలీసులకు 120కి పైగా కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు సహకరిస్తున్నాయి. న్యూఢిల్లీని 20 జోన్లుగా విభజించారు. జాయింట్ కమిషనర్లు, డిప్యూటీ కమిషనర్లు, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పరిణామాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిరసనకారులు ఆశ్రయం పొందకుండా హోటళ్లు, గెస్ట్ హౌస్లు, లాడ్జీలు, ధర్మశాలల వద్ద భద్రతా బలగాలు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశాయి. సోషల్ మీడియా వేదికలపైనా ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు.
శనివారం దేశ రాజధానిలో జరిగిన నిరసనలను కవర్ చేస్తున్న పలువురు జర్నలిస్టులను, నిర్బంధించడం, వేధించడాన్ని ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా (పీసీఐ), ఇండియన్ ఉమెన్స్ ప్రెస్ కార్ప్స్ (ఐడబ్ల్యూపీసీ) సహా నాలుగు పాత్రికేయ సంఘాలు ఖండించాయి. జర్నలిస్టులు తమ ప్రెస్ గుర్తింపు కార్డులు చూపించినప్పటికీ పోలీసులు వారిని నిర్బంధించారని, కొందరు రిపోర్టర్ల ఫోన్లు, పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారని స్పష్టం చేశాయి.
పోలీసుల చర్యలను కవర్ చేస్తున్న జర్నలిస్టులను కూడా బస్సుల్లోకి ఎక్కించి వివిధ నిర్బంధ కేంద్రాలకు తరలించారని ఆరోపించాయి. ఈ చర్యలను పత్రికా స్వేచ్ఛపై దారుణమైన దాడిగా అభివర్ణించాయి. నిర్బంధంలో ఉన్న జర్నలిస్టులందరినీ తక్షణమే విడుదల చేయాలని, దిల్లీ పోలీసులు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాయి.