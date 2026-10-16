బొద్దింకల ఆందోళలను అడ్డుకోలేం : ఢిల్లీ హైకోర్టు
ఎన్నికల అక్రమాల ఆరోపణలపై బొద్దికల పార్టీ (కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ) కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న నిరసన కార్యక్రమాలు, ఆందోళనలను అడ్డుకోలేమని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల సీజేపీ పార్టీ నిరసనలకు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది.
అక్టోబరు 16వ తేదీ శుక్రవారం ఢిల్లీ నడిబొడ్డున ఉన్న కన్నాట్ ప్లేస్ సెంట్రల్ పార్క్ జరగనున్న ఈ ఆందోళనను నిలువరించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. నిరసనను చట్టప్రకారం నియంత్రించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఢిల్లీ పోలీసులు ఇచ్చిన హామీని కోర్టు నమోదు చేసుకుంది.
దసరా పండుగ సీజన్లో ఈ నిరసన వల్ల తమ వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయని, తద్వారా తీవ్రంగా నష్టపోతామని ఓ వీధి వ్యాపారి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కన్నాట్ ప్లేస్ నిరసనలకు వేదిక కాదని, ఈ ఆందోళనను నిలిపివేయాలని ఆయన తరపు న్యాయవాది వాదించారు.
అయితే, సీజేపీ కార్యకలాపాలను నియంత్రించేందుకు ఇప్పటికే తగిన చర్యలు తీసుకున్నామని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ చేతన్ శర్మ కోర్టుకు విన్నవించారు. ఈ వాదనలు విన్న తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నితిన్ వాసుదేవ్ సాంబ్రే, జస్టిస్ సంజయ్ శర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం, నిరసనను నిలిపివేయడానికి నిరాకరించింది.