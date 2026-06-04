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  4. Delhi Hotel Fire: Businessman Riyazuddin Mansuri Rescues 8 People Using Mattresses, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (19:42 IST)

ఢిల్లీ హోటల్ అగ్నిప్రమాదం: పరుపులు వేసి 8 మందిని రక్షించిన వ్యాపారి రియాజుద్దీన్ మన్సూరి, వీడియో

Man Jumps from Building onto Mattresses to Save His Life
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (19:42 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (19:49 IST)
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ఢిల్లీలోని మాల్వీయా నగర్‌లోని హౌజ్ ప్రాంతంలో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం అనేక కుటుంబాలను తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచెత్తింది. 21 మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నది. ఐతే పరుపుల వ్యాపారి రియాజుద్దీన్ మన్సూరి, ఆయన కుమారుడు అర్మాన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో వారు 8మంది ప్రాణాలను కాపాడగలగడమే కాకుండా హోటల్ పైఅంతస్తుల నుంచి కిందికి దూకినవారికి తీవ్ర గాయాలు కాకుండా చేసింది. రియాజుద్దీన్, అర్మాన్ మానవత్వానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలిచారు.
 
మంటల్లో చిక్కుకున్న భవనంలో బాధితులు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి కిటికీలు, బాల్కనీల నుండి దూకవలసి వచ్చినప్పుడు, రియాజుద్దీన్ తన దుకాణంలోని సుమారు 20 నుండి 25 పరుపులు, దుప్పట్లను కింద వీధిలో పరిచాడు. దాదాపు రూ. 2 లక్షల విలువైన సరుకుల నష్టాన్ని లెక్కచేయకుండా అన్నింటికన్నా మానవ ప్రాణాలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు.
ఈ తక్షణ నిర్ణయం చాలా మందిని తీవ్ర గాయాల బారిన పడకుండా కాపాడటమే కాకుండా, కనీసం ఎనిమిది మంది ప్రాణాలను రక్షించడంలో సహాయపడింది. రియాజుద్దీన్ వంటి వ్యక్తుల మానవత్వం, కరుణ, ధైర్యం ఈనాటికీ సజీవంగా ఉన్నాయని హృదయపూర్వకంగా గుర్తుచేస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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