గన్తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...
కొందరు యువతీ యువకులు రీల్స్ వ్యామోహంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాడు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి గన్తో రీల్స్ చేశాడు.. చివరకు ఆ గన్లోని బుల్లెట్కు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తూర్పు ఢిల్లీలో జరిగింది. మృతుడుని పవన్గా గుర్తించారు.
ఢిల్లీకి చెందిన ఈ కుర్రోడు గన్తో స్టంట్ చేయబోయి ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకున్నాడు. పవన్ ఈ రీల్ చేస్తుండగా పక్కనున్న స్నేహితుడు దాన్ని రికార్డు చేశాడు. బటన్ ఎలా నొక్కాలో మిత్రుడు చెబుతుంటే.. పవన్ తుపాకీని లోడ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత గన్ను ఛాతికి గురిపెట్టుకుని కెమెరా వైపు చూసి నవ్వాడు.
వీడియో రికార్డు చేస్తున్న వ్యక్తి కాల్చొద్దు అన్నా అని చెప్పినప్పిటకీ పవన్ కంగారులో ట్రిగ్గర్ నొక్కేశాడు. అంతే... బుల్లెట్ అతని గుండెల్లోకి దూసుకెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ తుపాకీ వీడియో రికార్డు చేసిన పవన్ స్నేహితుడిదేనని పోలీసులు తెలిపారు. దానికి లైసెన్స్ ఉన్నట్టు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.