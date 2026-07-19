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నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆస్ట్రా సేథ్ తన పోస్టులో ఈ డ్రైవర్ గురించి వివరించింది. బిహార్ రాష్ట్రంలోని సమస్తిపూర్కు చెందిన ఆయన గతంలో ఢిల్లీలో బంధువుకు చెందిన ఓ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడు. అయితే గతేడాది గుండెపోటు రావడంతో శారీరక శ్రమ చేయలేవని చెప్పి ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అక్కడితో ఆయన జీవితం ఆగిపోలేదు.
ఆ తర్వాత తెలిసిన విషయం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని ఆస్థా తెలిపింది. నోయిడా ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ సమీపంలో సుమారు రూ.80 లక్షల విలువైన రెండు ఫ్లాట్లు ఆయన పేరిట ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ప్రతి నెలా రూ.80 వేల అద్దె వస్తోంది. బిహార్లో పూర్వీకుల ఆస్తి కూడా ఉంది. అయినా ఇంట్లో కూర్చోవడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు.
రోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉబెర్ నడుపుతూ నెలకు మరో రూ.50 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు ఆస్థా తన పోస్టులో పేర్కొంది. గుండెపోటు వచ్చిందని తాను పనికిరానివాడిని కాదని ప్రపంచానికి చూపించాలన్నదే తన లక్ష్యమని డ్రైవర్ చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. తన ఇద్దరు కుమార్తెల భవిష్యత్తు కోసం ఆ రెండు ఫ్లాట్లను దాచిపెట్టానని కూడా ఆయన చెప్పినట్లు పేర్కొంది.
ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. డ్రైవర్ ఆత్మవిశ్వాసం, కష్టపడే తత్వాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. జీవితంలో చిన్న సమస్యలకే వెనక్కి తగ్గేవారికి ఇలాంటి కథలు స్ఫూర్తినిస్తాయని పలువురు వ్యాఖ్యానించారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.