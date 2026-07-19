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  4. Delhi Man earning Rs.80,000 monthly rent refuses to sit idle, drives Uber in Delhi: ‘He works from 10am to 10pm
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (19:28 IST)

నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్

delhi man
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (19:28 IST)
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చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
 
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆస్ట్రా సేథ్ తన పోస్టులో ఈ డ్రైవర్ గురించి వివరించింది. బిహార్ రాష్ట్రంలోని సమస్తిపూర్‍కు చెందిన ఆయన గతంలో ఢిల్లీలో బంధువుకు చెందిన ఓ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడు. అయితే గతేడాది గుండెపోటు రావడంతో శారీరక శ్రమ చేయలేవని చెప్పి ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అక్కడితో ఆయన జీవితం ఆగిపోలేదు.
 
ఆ తర్వాత తెలిసిన విషయం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని ఆస్థా తెలిపింది. నోయిడా ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ సమీపంలో సుమారు రూ.80 లక్షల విలువైన రెండు ఫ్లాట్లు ఆయన పేరిట ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ప్రతి నెలా రూ.80 వేల అద్దె వస్తోంది. బిహార్‌లో పూర్వీకుల ఆస్తి కూడా ఉంది. అయినా ఇంట్లో కూర్చోవడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు.
 
రోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉబెర్ నడుపుతూ నెలకు మరో రూ.50 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు ఆస్థా తన పోస్టులో పేర్కొంది. గుండెపోటు వచ్చిందని తాను పనికిరానివాడిని కాదని ప్రపంచానికి చూపించాలన్నదే తన లక్ష్యమని డ్రైవర్ చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. తన ఇద్దరు కుమార్తెల భవిష్యత్తు కోసం ఆ రెండు ఫ్లాట్లను దాచిపెట్టానని కూడా ఆయన చెప్పినట్లు పేర్కొంది.
 
ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. డ్రైవర్ ఆత్మవిశ్వాసం, కష్టపడే తత్వాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. జీవితంలో చిన్న సమస్యలకే వెనక్కి తగ్గేవారికి ఇలాంటి కథలు స్ఫూర్తినిస్తాయని పలువురు వ్యాఖ్యానించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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