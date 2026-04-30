చిన్నపాటి గొడవ- భార్యను కత్తితో పొడిచి చంపిన భర్త.. ఎక్కడ?
భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన చిన్నపాటి గొడవ చివరికి హత్యకు దారితీసింది. తనతో జీవితాంతం కలిసి నడవాల్సిన భార్యను భర్త అత్యంత కిరాతకంగా కత్తితో పొడిచి చంపిన ఘటన ఢిల్లీలో చోటుచేసుకుంది. ఢిల్లీలోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న రూపక్, సోనియా దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా మనస్పర్థలు ఉన్నాయి. మంగళవారం రాత్రి వీరిద్దరి మధ్య మాటమాట పెరిగి పెద్ద గొడవకు దారితీసింది.
గొడవ తీవ్రస్థాయికి చేరుకోవడంతో రూపక్ ఒక్కసారిగా కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోయాడు. ఇంట్లో ఉన్న కత్తిని తీసుకుని భార్య సోనియాపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఆమె శరీరంలోని కీలక భాగాలపై కత్తితో పొడిచాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో సోనియా అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచింది.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు రూపక్ కోసం గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులు, సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో కొద్ది గంటల్లోనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.