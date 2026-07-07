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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (14:26 IST)

పెళ్లైన రెండు నెలలకే నవ వధువు ఆత్మహత్య.. గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసి?

Crime news
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (14:24 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (14:26 IST)
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Crime news
పెళ్లైన రెండు నెలలకే నవ వధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇందుకు వరకట్నం వేధింపులే కారణమని పోలీసుల విచారణలో తెలిసింది. ఆత్మహత్యకు ముందు ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలి అనే అంశంపై గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసినట్లు పోలీసులు జరిపిన దర్యాప్తులో తెలిసింది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే... దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, లోధి కాలనీలోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్ పైనుంచి దూకి ఆకృతి సుతార్‌ (28) అనే యువతి మృతి చెందిన కేసులో పోలీసులు జరిపిన విచారణలో పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న రెండు నెలలకే ఆమె తనువు చాలించింది. 
 
దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతురాలి భర్త అరస్తు సిక్కాను అధికారికంగా అరెస్ట్ చేశారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ.. అదనపు కట్నం తీసుకురాలేదనే నెపంతో భర్త అరస్తు సిక్కా తన కూతురిని పెళ్లయిన నాటి నుంచి నిత్యం మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించేవాడని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమెపై ఒత్తిడి తెస్తూ రూ.10 లక్షల నగదుతో పాటు ఒక కొత్త కారును కట్నంగా డిమాండ్ చేసినట్లు వారు తమ ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు.
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సెల్వి

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