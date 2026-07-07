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పెళ్లైన రెండు నెలలకే నవ వధువు ఆత్మహత్య.. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి?
పెళ్లైన రెండు నెలలకే నవ వధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇందుకు వరకట్నం వేధింపులే కారణమని పోలీసుల విచారణలో తెలిసింది. ఆత్మహత్యకు ముందు ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలి అనే అంశంపై గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినట్లు పోలీసులు జరిపిన దర్యాప్తులో తెలిసింది.
Crime news
వివరాల్లోకి వెళితే... దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, లోధి కాలనీలోని ఒక అపార్ట్మెంట్ పైనుంచి దూకి ఆకృతి సుతార్ (28) అనే యువతి మృతి చెందిన కేసులో పోలీసులు జరిపిన విచారణలో పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న రెండు నెలలకే ఆమె తనువు చాలించింది.
దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతురాలి భర్త అరస్తు సిక్కాను అధికారికంగా అరెస్ట్ చేశారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ.. అదనపు కట్నం తీసుకురాలేదనే నెపంతో భర్త అరస్తు సిక్కా తన కూతురిని పెళ్లయిన నాటి నుంచి నిత్యం మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించేవాడని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమెపై ఒత్తిడి తెస్తూ రూ.10 లక్షల నగదుతో పాటు ఒక కొత్త కారును కట్నంగా డిమాండ్ చేసినట్లు వారు తమ ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.