బ్రిక్స్ భద్రతా వీడియోల వ్యవహారంలో ఢిల్లీ పోలీస్ సస్పెండ్
ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ దీపక్ బంగ్ను పోలీసులు సస్పెండ్ చేసారు. సెంట్రల్ ఢిల్లీలోని ఓ హోటల్లో జరిగిన బ్రిక్స్ సమ్మిట్ భద్రతా విధుల్లో ఉన్న సమయంలో ఆయన తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేసిన కొన్ని వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ వీడియోల్లో దీపక్ బంగర్ సర్వీస్ ఫిస్టల్ప ట్టుకుని స్నిఫ్పర్ రైఫరి స్కోప్ను ఉపయోగిస్తున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి.
దీంతో ఫారినర్స్ సెల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న బంగర్ను బ్రిక్స్ భద్రతా విధుల నుంచి తొలగించి, సొంత జిల్లాకు పంపిచారు. ఈ వీడియోలు ఎపుడు ఎలా రికార్డు చేశారు. ఎపుడు ఇన్స్టాలో అప్ లోడ్ చేశారు అన్నదానిపై ఢిల్లీ పోలీస్ విభాగం లోతైన విచారణకు ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా, ఈ ఘటనలో ఏదైనా బధ్రతా నిబంధనలు లేదా సర్వీస్ రూల్స్ ఉల్లంఘించారా అనే అంశంపై విచారణ జరుపుతున్నారు.
మనుషులను క్షమిస్తా కానీ ఆ ఘటనను మరిచిపోను : స్మృతి మంథాన
మనుషులను క్షమిస్తా కానీ, ఆ ఘటనను మరిచిపోను అని భారత మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంథాన అన్నారు. ఇటీవలే ఆమె టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా ఘనత సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ క్రికెట్ సిరీస్ కోసం సమాయత్తమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్మృతి మంథాన ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. తాను కేవలం క్రికెట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతానని మంధాన వ్యాఖ్యానించిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
తన జీవితంలో ఎదురైన కఠినమైన సమయంపై ఆమె స్పందిస్తూ, 'వరల్డ్ కప్ గురించి అనుకుంటా' అని వ్యాఖ్యానించింది. ఆ వెంటనే భావోద్వేగానికి గురైంది. 'నేను కేవలం క్రికెట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతా' అని చెప్పిన ఆమె కొవిడ్ సమయం కూడా అత్యంత కఠినమైందిగా పేర్కొంది.
ఇకపోతే తన క్యారెక్టర్పై ఆమె స్పందిస్తూ, 'ఎవరూ నాకు అంత దగ్గరగా అనిపించరు. కానీ, నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. అందుకే నాతో పెట్టుకోవద్దు అనే ధోరణితో ఉండేదాన్ని. నేను మీ దారికి అడ్డురానంత వరకూ.. నా దారికి అడ్డు రావద్దని కోరుకుంటా. నేనేమీ ప్రతీకారం తీర్చుకొనే వ్యక్తిని కాదు. అలాగని వెంటనే మరిచిపోను. ఎవరికీ చెడు మాత్రం చేయను. మనుషులను క్షమిస్తా కానీ... ఆ ఘటనను మరిచిపోను' అని మంధాన చెప్పుకొచ్చారు.