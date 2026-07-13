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  4. Delhi Police Constable Shoots Wife On Road After Argument, Leaves Her To Die
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (19:57 IST)

ఢిల్లీలో దారుణం - నడి రోడ్డుపై భార్యను కాల్చి చంపిన కానిస్టేబుల్ (వీడియో)

delhi police constable couple
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (19:57 IST)
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దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో దారుణం జరిగింది. ఓ కానిస్టేబుల్ నడి రోడ్డుపై భార్యను కాల్చి చంపేశాడు. తూర్పు ఢిల్లీ కళ్యాణపురిలో పట్టపగలే ఈ దారుణం జరిగింది. స్కూటర్‌పై వెళుతున్న భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి గొడవ మొదలైంది. అంతే.. ఆ కానిస్టేబుల్ తన సర్వీస్ గన్ తీసి భార్యపై కాల్పులు జరిపాడు. 
 
అక్కడ ఉన్నవారు వెంటనే ఆమెను ఆటోలో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినా ప్రాణాలు మాత్రం దక్కలేదు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. 
 
చాలాకాలంగా వారి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నట్టు సమాచారం. అయితే, మరీ ఇంత దారుణానికి ఎందుకు ఒడిగట్టాడన్న దానిపై పోలీసులు ప్రస్తుతం ఆరా తీస్తున్నారు. కేసు విచారణ జరుపుతున్నారు. 

 
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ఠాగూర్

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