ఢిల్లీ ప్రజలకు ఊపిరాడటం లేదు.. ఎందుకో తెలుసా?
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రజలకు ఊపిరాడటం లేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం... ఢిల్లీలో విపరీతంగా వాయుకాలుష్యం పెరిగిపోతోంది. దీపావళి పండుగ రోజున వాయు కాలుష్యం అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. కాలుష్య నియంత్రణ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ స్టేజ్ 3 ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ నగరంలో గాలి నాణ్యత సివియర్ కేటగిరీకి పడిపోయింది. దట్టమైన విషపూరిత పొగమంచు నగరాన్ని పూర్తిగా కమ్మేసింది.
సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వివరాల ప్రకారం.. ఉదయం 8.10 గంటల సమయానికి ఢిల్లీలో సగటు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 483గా నమోదైంది. నగరంలోని 15 మానిటరింగ్ స్టేషన్లలో ఏక్యూఐ 400 మార్కును దాటేసింది. వివేక్ విహార్లో 445, బురారీ క్రాసింగ్లో441, జహంగీర్పురిలో 442, రోహిణిలో 438 వరకు ఏక్యూఐ రికార్డు అయింది. ప్రైవేట్ స్విస్ సంస్థ ఐక్యూఎయిర్ ప్రకారం షాహ్దరా ప్రాంతంలో ఏక్యూఐ ఏకంగా 1000 మార్కులు దాటింది.
ఈ కాలుష్యం కారణంగా రోడ్లపై విజిబిలిటీ భారీగా తగ్గిపోయింది. అక్షరధామ్ ఫ్లైఓవర్ నుంచి చూస్తే సమీపంలోని ఆలయం కూడా కనిపించనంతగా పొంగమంచు పేరుకుపోయింది. ఐటీవో, ఢిల్లీ - నోయిడా సరిహద్దుల్లో వాహనదారులు ఉదయమే హెడ్లైట్లు వేసుకుని రాకపోకలు సాగించారు. గాల్లోని విషతుల్య పొగల వల్ల ప్రజలు కళ్లమంటలు, తలనొప్పి, శ్వాసపీల్చడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. ఫలితంగా ఢిల్లీ ప్రజలు శ్వాసపీల్చడంలోనూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.