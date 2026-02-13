స్నేహితుడితో గొడవపడింది.. హోటల్ గది కిటికీలోంచి దూకేసిన యువతి.. చివరికి ఏమైంది?
తూర్పు ఢిల్లీలోని విశ్వాస్ నగర్లోని ఒక హోటల్ నాల్గవ అంతస్థు నుంచి దూకిన 20 ఏళ్ల యువతి ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి తప్పించుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సుందర్ నగరి నివాసి అయిన ఆ మహిళ, యుపిలోని బులంద్షహర్కు చెందిన 22 ఏళ్ల వ్యక్తితో కలిసి హోటల్లో అడుగుపెట్టింది.
ఆ యువతి, తన స్నేహితుడితో హోటల్ గదిలోనే గొడవపడింది. ఆ తర్వాత ఆగ్రహంతో వారి గదిలోని నాలుగవ అంతస్థు కిటికీ నుండి దూకేసింది. అదృష్టవశాత్తూ, ఆ మహిళ తృటిలో ప్రాణాలతో తప్పించుకుంది. ఎందుకంటే ఆమె నేరుగా నేలపై పడిపోలేదు.. పారవేయబడిన పెట్టెల కుప్పపై పడిందని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఇంతలో, బాధితురాలిని స్థానికులు వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు, ప్రస్తుతం ఆమె చికిత్స పొందుతోంది. ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని బాధితురాలి స్నేహితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇంకా ఫోరెన్సిక్ బృందం హోటల్ గదిని తనిఖీ చేసింది. దీనిపై విచారణ జరుగుతోందని, బాధితురాలి వాంగ్మూలం, దర్యాప్తు ఫలితాల ఆధారంగా తగిన చట్టపరమైన చర్య తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.