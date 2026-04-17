డీలిమిటేషన్ మరో పొలిటికల్ డీమానిటైజేషన్ : శశిథరూర్
డీలిమిటేషన (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన)పై కాంగ్రెస్ నేత శశిథరూర్ తప్పుబట్టారు. ఇది మరో పొలిటికల్ డీమానిటైజేషన్ అవుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పైగా, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో డిలిమిటేషన్ బిల్లును ముడిపెట్టడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇది సరైన నిర్ణయం కాదని శశిథరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై చర్చలో శశిథరూర్ పాల్గొని మాట్లాడారు.
'ఈ రోజు మనం మహిళా రిజర్వేషన్లకు అనుకూలంగా ఏకగ్రీవ నిర్ణయం తీసుకునే కీలక దశకు చేరుకున్నాం. సామూహిక భాగస్వామ్యంతో మన దేశం ప్రగతి దిశగా పయనించాలని ప్రతి పార్టీ గ్రహించింది. కానీ, ఈ రిజర్వేషన్ల అమలుకు నిర్ణయించిన శాసనపరమైన ప్రక్రియ నన్ను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. ఈ బిల్లులతో నారీ శక్తికి న్యాయాన్ని కానుకగా ఇస్తున్నామని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. కానీ, దాన్ని డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టి ఆ కానుకకు ప్రధాని ముళ్లకంచె వేశారు. ఇది మహిళల ఆకాంక్షలను బందీ చేయడమే' అని శశిథరూర్ అన్నారు.
'డీలిమిటేషన్ అనేది కేవలం నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించే పాలనాపరమైన ప్రక్రియ కాదు. రాజకీయ అధికారంలో పెనుమార్పు తీసుకొచ్చే చర్య. ఇది మన సమాఖ్యవాద పునాదులను కదిలించగలదు. నోట్ల రద్దు విషయంలో మీరు చూపిన తొందరపాటే.. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ పైనా చూపిస్తున్నారు. నోట్ల రద్దు సమయంలో ఎలాంటి నష్టం జరిగిందో యావత్ దేశం గుర్తుంచుకుంది. ఇప్పుడు పునర్విభజన కూడా మరో పొలిటికల్ డిమానిటైజేషన్గా మారుతుంది. అలాంటి పని చేయొద్దు' అని థరూర్ కేంద్రాన్ని కోరారు.