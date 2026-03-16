సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (14:19 IST)

తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?

Vijay
Vijay
భారతీయ జనతా పార్టీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాక తమిళనాడులో రాజకీయ ప్రచారం మరింత తీవ్రమైంది. కొన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బిజెపి కూటమి ఏర్పాటులో భాగంగా విజయ్‌కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
 
సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా కింద బిజెపి టీవీకేకు దాదాపు 80 సీట్లు కేటాయించవచ్చని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పదవిపై దృష్టి సారించినట్లు టాక్ వస్తోంది. ఇది చర్చలను క్లిష్టతరం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు, బీజేపీ లేదా టీవీకే నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. 
 
తన పార్టీ బీజేపీ లేదా డీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోదని విజయ్ గతంలోనే ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ, ఈ ఊహాగానాలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక ప్రశ్నను తిరిగి సృష్టించాయి. బీజేపీ-టీవీకే కూటమి ఆధిపత్య ద్రవిడ పార్టీలను వాస్తవికంగా సవాలు చేయగలదా? దశాబ్దాలుగా, తమిళనాడు రాజకీయాలను డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే నియంత్రించాయి. రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర స్థావరాన్ని నిర్మించుకోవడానికి జాతీయ పార్టీలు ఇబ్బంది పడ్డాయి. బీజేపీ తన ఉనికిని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సవాలును నడిపించగల బలమైన ప్రాంతీయ నాయకుడు లేదు. . అక్కడే విజయ్ ప్రవేశం చర్చకు దారితీస్తుంది. 
 
యువతలో, మొదటిసారి ఓటర్లలో ఆయనకున్న ప్రజాదరణ రాజకీయ రంగంలోకి కొత్త శక్తిని తీసుకురాగలదు. అయితే, స్టార్ పవర్‌ను ఓట్లుగా మార్చడానికి బలమైన అట్టడుగు స్థాయి నెట్‌వర్క్ అవసరం. కొత్త పార్టీలు నిర్మించడానికి సాధారణంగా సంవత్సరాలు పడుతుంది. బిజెపి, టీవీకే మధ్య పొత్తు ఏర్పడినప్పటికీ, వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కష్టం కావచ్చు. 
 
మరింత వాస్తవిక దృశ్యం ఏమిటంటే, రాష్ట్రంలో క్రమంగా తన ప్రభావాన్ని విస్తరించే బలమైన మూడవ ఫ్రంట్ ఆవిర్భావం కావచ్చు. ప్రస్తుతానికి, డిప్యూటీ సీఎం ఆఫర్ నివేదికలు రాజకీయ ఊహాగానాలలో భాగంగానే ఉన్నాయి. కానీ తదుపరి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాలు మరింత క్లిష్టంగా మారవచ్చని అవి చూపిస్తున్నాయి.

కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్నతిమ్మరాజుపల్లి టీవీ నుంచి ఊరు సాంగ్ రిలీజ్

కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్నతిమ్మరాజుపల్లి టీవీ నుంచి ఊరు సాంగ్ రిలీజ్న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.

ఆమె స్ట్రెంత్.. అతడి ప్రామిస్ - వారి కథ.. ఆర్యన్ గౌర చిత్రం ప్రీ లుక్

ఆమె స్ట్రెంత్.. అతడి ప్రామిస్ - వారి కథ.. ఆర్యన్ గౌర చిత్రం ప్రీ లుక్జాంబి, ఓ సాతియా వంటి వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాలతో టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో ఆర్యన్ గౌర. విభిన్న కథాంశాలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఆయన, ఇప్పుడు తన హ్యాట్రిక్ మూవీతో పలకరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. లక్ష్మీ నరసింహ మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై జ్యోతి కుమారి, తారకేశ్వర రావు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Raashi Khanna: ఆయన ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది, మహేష్ బాబు తో కూడా నటించాలనుంది : రాశి ఖన్నా

Raashi Khanna: ఆయన ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది, మహేష్ బాబు తో కూడా నటించాలనుంది : రాశి ఖన్నాపవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఇందులో రాశీఖన్నా ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చిందో చెబుతూ, సోమవారంనాడు పలు విషయాలు తెలియజేసింది. షూటింగ్ కొంత భాగం జరుగుతుండగా నన్ను ఓ కేరెక్టర్ లో అనుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పలేదు. కేవలం కేరెక్టర్ తీరు చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అనగానే ఇంకేమి మాట్లాడకుండా నటించడానికి ఒప్పుకున్నానని రాశి ఖన్నా అన్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా నటించింది. అయితే మా ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు ఏమీ వుండవని నా పాత్ర పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుంటుందని అన్నారు.

Nabha Natesh: నాగబంధం శైలిలో నమో రే పాటకు క్లాసిక్ నృత్యతో ఆకట్టుకున్న నభా నటేష్ మరియు దక్ష నాగర్కర్

Nabha Natesh: నాగబంధం శైలిలో నమో రే పాటకు క్లాసిక్ నృత్యతో ఆకట్టుకున్న నభా నటేష్ మరియు దక్ష నాగర్కర్'నాగబంధం' నుంచి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన “నమో రే” పాట విడుదలైంది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామా ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కిషోర్ అన్నపరెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, కళాత్మక సంపదను ప్రతిబింబించేలా రూపొందుతోంది.

Harish Shankar: ఖుషికి కొనసాగింపు అనుకున్నాం కానీ కారణాలవల్ల ఉస్తాద్ కథ మార్చాం : హరీష్ శంకర్

Harish Shankar: ఖుషికి కొనసాగింపు అనుకున్నాం కానీ కారణాలవల్ల ఉస్తాద్ కథ మార్చాం : హరీష్ శంకర్'గబ్బర్ సింగ్' తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ విశేషంగా ఆకట్టుకొని సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, మాస్ సినిమాకు కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వడానికి ఉగాది కానుగా మార్చి 19వ తేదీన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
