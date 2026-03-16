తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?
భారతీయ జనతా పార్టీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాక తమిళనాడులో రాజకీయ ప్రచారం మరింత తీవ్రమైంది. కొన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బిజెపి కూటమి ఏర్పాటులో భాగంగా విజయ్కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా కింద బిజెపి టీవీకేకు దాదాపు 80 సీట్లు కేటాయించవచ్చని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పదవిపై దృష్టి సారించినట్లు టాక్ వస్తోంది. ఇది చర్చలను క్లిష్టతరం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు, బీజేపీ లేదా టీవీకే నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
తన పార్టీ బీజేపీ లేదా డీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోదని విజయ్ గతంలోనే ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ, ఈ ఊహాగానాలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక ప్రశ్నను తిరిగి సృష్టించాయి. బీజేపీ-టీవీకే కూటమి ఆధిపత్య ద్రవిడ పార్టీలను వాస్తవికంగా సవాలు చేయగలదా? దశాబ్దాలుగా, తమిళనాడు రాజకీయాలను డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే నియంత్రించాయి. రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర స్థావరాన్ని నిర్మించుకోవడానికి జాతీయ పార్టీలు ఇబ్బంది పడ్డాయి. బీజేపీ తన ఉనికిని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సవాలును నడిపించగల బలమైన ప్రాంతీయ నాయకుడు లేదు. . అక్కడే విజయ్ ప్రవేశం చర్చకు దారితీస్తుంది.
యువతలో, మొదటిసారి ఓటర్లలో ఆయనకున్న ప్రజాదరణ రాజకీయ రంగంలోకి కొత్త శక్తిని తీసుకురాగలదు. అయితే, స్టార్ పవర్ను ఓట్లుగా మార్చడానికి బలమైన అట్టడుగు స్థాయి నెట్వర్క్ అవసరం. కొత్త పార్టీలు నిర్మించడానికి సాధారణంగా సంవత్సరాలు పడుతుంది. బిజెపి, టీవీకే మధ్య పొత్తు ఏర్పడినప్పటికీ, వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కష్టం కావచ్చు.
మరింత వాస్తవిక దృశ్యం ఏమిటంటే, రాష్ట్రంలో క్రమంగా తన ప్రభావాన్ని విస్తరించే బలమైన మూడవ ఫ్రంట్ ఆవిర్భావం కావచ్చు. ప్రస్తుతానికి, డిప్యూటీ సీఎం ఆఫర్ నివేదికలు రాజకీయ ఊహాగానాలలో భాగంగానే ఉన్నాయి. కానీ తదుపరి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాలు మరింత క్లిష్టంగా మారవచ్చని అవి చూపిస్తున్నాయి.