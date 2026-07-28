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  4. Devotees lose their lives while caught in the Moksha Maargam at Arunachalam; temple imposes restrictions, video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (17:34 IST)

అరుణాచలం మోక్షమార్గంలో ఇరుక్కుని ప్రాణాలు కోల్పోతున్న భక్తులు, ఆలయం ఆంక్షలు, వీడియో

Moksha Maargam at Arunachalam
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:34 IST)
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తమిళనాడులోని అరుణాచలం గిరిప్రదక్షిణ (Arunachala Giri Pradakshinam) మార్గంలో వున్న మోక్షమార్గం Moksha Maargam (ఇడుక్కు పిళ్లైయార్)లో ఇటీవలే ఇరుక్కుపోయి ఏపీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. తాజాగా సోమవారం కూడా ఏపికి చెందిన మరో మహిళా భక్తురాలు కూడా లోపల ఇరుక్కుపోయింది. ఊపిరి అందక కేకలు పెట్టింది. దాంతో అక్కడే వున్న భక్తులు ఎంతో శ్రమించి ఆమెను సురక్షితంగా బైటకు లాగి ఆమె ప్రాణాలు కాపాడారు.
 
ఐతే మోక్షమార్గంలో వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతుండటంతో ఆలయం అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. ఊబకాయులు, అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మోక్షమార్గంలోకి వెళ్లకూడదని మూడు భాషల్లో బోర్డులు పెట్టారు. అలాగే ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల లోపు మాత్రమే ఈ మోక్ష మార్గంలో ప్రవేశించాలని కూడా నిబంధన విధించారు.
 
అరుణాచలంలోని మోక్షమార్గం ద్వారా ఇటు నుంచి అటు వెళ్లడం వల్ల జీవితంలో చేసిన చెడు కర్మలు నశిస్తాయనీ, పూర్వజన్మ పాపాలు ప్రక్షాళన జరుగుతాయనీ, అహంకారం భస్మం అవుతుందనే విశ్వాసాలతో పాటూ పునర్జన్మ కూడా వుండదని భక్తులు నమ్ముతారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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