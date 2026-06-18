  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Dharmasthala burial case: Chinna called me; I told SIT, says Prakash Raj
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (16:53 IST)

ధర్మస్థల కేసు : చిన్నయ్యకు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు : ప్రకాష్ రాజ్

prakashraj
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (14:59 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (16:53 IST)
google-news
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన ధర్మస్థలలో అనుమానాస్పద రీతిలో మృతదేహాలను ఖననం చేశానని ప్రకటించుకున్న ఒకప్పటి పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు, ముసుగువ్యక్తిగా పేరున్న చిన్నయ్యకు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ స్పష్టం చేశారు. 'ధర్మస్థల ప్రతిష్ఠకు భంగం కల్పించేందుకు కేరళ నుంచి రూ.200 కోట్లు వచ్చాయి. ఈ విషయం ప్రకాశ్‌ రాజ్‌కు కూడా తెలుసు' అని చిన్నయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. 
 
తాను ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా ధర్మస్థలకు వెళ్లలేదు. ఆ ఆలయంతో సంబంధం ఉన్నవారినీ ఏనాడూ కలవలేదు అని బెంగళూరు ప్రెస్‌క్లబ్‌లో బుధవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పటి పోలీసు, ఇప్పటి సహ కార్యకర్త గిరీశ్‌ మట్టణ్ణనవర్‌ తనకు ఫోన్‌ చేసి, చిన్నయ్య మీతో మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాడని, అతను మండ్య వ్యక్తి అని చెప్పి ఫోన్‌ ఇచ్చాడని చెప్పారు. అతను తనతో కన్నడ బదులుగా తమిళంలో మాట్లాడాడని, తనతో భేటీ అవుతానని చెప్పగా.. నిరాకరిస్తూ 'వాయిస్‌ నోట్' పంపించానని వివరించారు. 
 
చిన్నయ్య తనతో మాట్లాడాడని, అతని తీరు అనుమానంగా ఉందని సిట్‌కు నేతృత్వం వహించిన ఐపీఎస్‌ అధికారి ప్రణబ్‌ మొహంతీకి తెలియజేశానన్నారు. ఆలయం ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా వచ్చిన ఆరోపణల్లో వాస్తవాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యను మొదట తానే కోరానని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతే ప్రభుత్వం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. 
 
విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకాశ్‌రాజ్‌ 'అమ్ముడుబోయిన ప్రచార మాధ్యమాలు' అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలకు విలేకరులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుందని గుర్తించిన ఆయన 'తాను అందరినీ ఉద్దేశించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, కొందరికి మాత్రమే ఆ వ్యాఖ్యలు వర్తిస్తాయని' స్పష్టం చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్

నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు

నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడుకళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.

Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?

Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్‌బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.

Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం

Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభంఅనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్‌ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.

Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు

Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.

Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు

Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలుచార్మింగ్ స్టార్ శర్వా, బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల, అనిల్ సుంకర ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కనున్న నూతన చిత్రానికి సంబంధించిన ఆఫీస్ ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమం నేడు జూబ్లీ హిల్స్‌లో ఘనంగా జరిగింది.