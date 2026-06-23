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  4. Did CM Vijay sideline actress Trisha for the sake of the people? The Chennai beauty unfollowed him
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (19:57 IST)

ప్రజల కోసం సీఎం విజయ్ నటి త్రిషను పక్కన పెట్టేసారా? అన్‌ఫాలో చేసిన చెన్నై బ్యూటీ

Trisha_Vijay
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (19:57 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (20:00 IST)
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కొంతమంది నాయకులు ఒక్కసారి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాక, తమ పట్ల ప్రజలు పెట్టుకున్న నమ్మకాలను, ఆశలను చూసాక ఇక అన్నీ వదిలేసి వారికోసమే అహర్నిశలు పనిచేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇదే బాటలోకి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి దళపతి విజయ్ వచ్చేసారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక చాలా సింపుల్ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. హంగూఆర్భాటాలకు దూరంగా వుండటమే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు మెరుగైన జీవితాన్ని ఇచ్చేందుకు తను ఏం చేయాలన్న దానిపై కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
 
ఇందుకోసం దగ్గరి బంధువులతో పాటు తన వెన్నంటి వుండే త్రిషతో కూడా సమయం గడపలేకపోతున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. దీనికి బలం చేకూరుస్తూ జూన్ 22న విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష ఎలాంటి విషెస్ చెప్పలేదు. పైగా ఇన్ స్టాగ్రాంలో విజయ్‌ను అన్ ఫాలో చేసినట్లు నెట్టింట్లో చర్చ జరుగుతోంది. దీన్నిబట్టి విజయ్ సీఎం అయ్యాక త్రిషను దూరం పెట్టేసారనీ, అందువల్లనే త్రిష ఆ పని చేసి వుండొచ్చనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి వాస్తవం ఏమిటన్నది తెలియాల్సి వుంది.
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ఐవీఆర్

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