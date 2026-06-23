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ప్రజల కోసం సీఎం విజయ్ నటి త్రిషను పక్కన పెట్టేసారా? అన్ఫాలో చేసిన చెన్నై బ్యూటీ
కొంతమంది నాయకులు ఒక్కసారి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాక, తమ పట్ల ప్రజలు పెట్టుకున్న నమ్మకాలను, ఆశలను చూసాక ఇక అన్నీ వదిలేసి వారికోసమే అహర్నిశలు పనిచేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇదే బాటలోకి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి దళపతి విజయ్ వచ్చేసారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక చాలా సింపుల్ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. హంగూఆర్భాటాలకు దూరంగా వుండటమే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు మెరుగైన జీవితాన్ని ఇచ్చేందుకు తను ఏం చేయాలన్న దానిపై కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఇందుకోసం దగ్గరి బంధువులతో పాటు తన వెన్నంటి వుండే త్రిషతో కూడా సమయం గడపలేకపోతున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. దీనికి బలం చేకూరుస్తూ జూన్ 22న విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష ఎలాంటి విషెస్ చెప్పలేదు. పైగా ఇన్ స్టాగ్రాంలో విజయ్ను అన్ ఫాలో చేసినట్లు నెట్టింట్లో చర్చ జరుగుతోంది. దీన్నిబట్టి విజయ్ సీఎం అయ్యాక త్రిషను దూరం పెట్టేసారనీ, అందువల్లనే త్రిష ఆ పని చేసి వుండొచ్చనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి వాస్తవం ఏమిటన్నది తెలియాల్సి వుంది.
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.