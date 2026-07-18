  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Digital Evidence Helps Chittoor Police Crack Alleged Wife-Paramour Murder Conspiracy Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (11:53 IST)

డిజిటల్ ఆధారాలతో అలా పట్టుకున్నారు... భర్తను ప్రియుడితో కలిపి చంపేసింది..

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (11:53 IST)
google-news
చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లె మండలంలోని ఒక కొండపై ఉన్న ఆలయానికి రప్పించి హత్య చేయబడిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి కేసును ఛేదించడంలో కాల్ డీటెయిల్ రికార్డ్స్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ డేటాతో కూడిన డిజిటల్ ఆధారాలు పోలీసులకు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి. 
 
మృతుడిని తమిళనాడులోని షూలగిరికి చెందిన బసప్ప రమేష్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు. రమేష్ 2024లో శాంతిపురం మండలం బోయినపల్లి గ్రామానికి చెందిన సి.ఎస్. హాసిని (21)ని వివాహం చేసుకున్నారని కుప్పం రూరల్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మల్లేష్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ దంపతులకు ఒక ఏడాది వయసున్న కుమార్తె ఉంది. 
 
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, హాసిని తన గ్రామానికి చెందిన యుగంధర్‌తో అఫైర్ కలిగి ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి రమేష్‌ను హత్య చేయడానికి పథకం పన్నారు. మంగళవారం నాడు హాసిని రమేష్‌ను, వారి కుమార్తెను మల్లప్ప కొండపై ఉన్న శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తీసుకెళ్లింది.
 
ప్రయాణ సమయంలో ఆమె తన లైవ్ లొకేషన్ యుగంధర్‌కు పంపింది. ఘాట్ రోడ్డులోని ఒక మలుపు వద్ద హాసిని తన హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌ను కింద పడేయడంతో, రమేష్ తన మోటార్‌సైకిల్‌ను ఆపాడు. అప్పుడు సమీపంలోని పొదల చాటు నుంచి యుగంధర్, అతని ఇద్దరు అనుచరులు బయటకు వచ్చి రమేష్‌ను అడవిలోకి వెంబడించారు. 
 
పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి, ఆపై ఒక బండరాయితో అతని తలని చితకబాదారు. అనంతరం నిందితులు ఆ చిన్నారితో కలిసి రమేష్ మోటార్‌సైకిల్‌పై పరారయ్యారు. తన కుమార్తె ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో హసిని తల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
రమేష్, హసిని, వారి కుమార్తె కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కనిపించగా, ఆ తర్వాత హసిని ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఆ చిన్నారితో కలిసి మోటార్‌సైకిల్‌పై అక్కడి నుండి వెళ్తున్నట్లు మరో దృశ్యంలో కనిపించినట్లు సమాచారం. 
 
సీసీటీవీ దృశ్యాలు, కాల్ వివరాల రికార్డులు, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ డేటా, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషించడం ద్వారా రమేష్ మృతదేహాన్ని కనుగొనడంలోనూ, ఘటనల క్రమాన్ని నిర్ధారించడంలోనూ పోలీసులకు సహాయపడిందని సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మల్లేష్ యాదవ్ తెలిపారు. 
 
హసిని, యుగంధర్, ఇతర ఇద్దరు అనుమానితులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారని సమాచారం. అయితే పోలీసులు వారి అరెస్టును ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటనఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు

Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారునిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?

Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. పోస్టర్‌లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్‌ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్‌లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.

Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం

Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతంగతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్‌లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్‌గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.

అల్లు అర్జున్ క్యాంప్ నుంచి మరో నిర్మాత శరత్‌చంద్ర నాయుడు

అల్లు అర్జున్ క్యాంప్ నుంచి మరో నిర్మాత శరత్‌చంద్ర నాయుడుదశాబ్దానికి పైగా కాలంగా శరత్ చంద్ర నాయుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోని అతిపెద్ద చిత్రాల మార్కెటింగ్, డిజిటల్ ప్రచార కార్యక్రమాల వెనుక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఎన్నో విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమాలకు తోడ్పడిన అనంతరం, ఇప్పుడు నిర్మాతగా సినీ నిర్మాణ రంగంలో విజయవంతంగా అడుగుపెట్టారు.