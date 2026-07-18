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డిజిటల్ ఆధారాలతో అలా పట్టుకున్నారు... భర్తను ప్రియుడితో కలిపి చంపేసింది..
చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లె మండలంలోని ఒక కొండపై ఉన్న ఆలయానికి రప్పించి హత్య చేయబడిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి కేసును ఛేదించడంలో కాల్ డీటెయిల్ రికార్డ్స్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ డేటాతో కూడిన డిజిటల్ ఆధారాలు పోలీసులకు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి.
మృతుడిని తమిళనాడులోని షూలగిరికి చెందిన బసప్ప రమేష్గా పోలీసులు గుర్తించారు. రమేష్ 2024లో శాంతిపురం మండలం బోయినపల్లి గ్రామానికి చెందిన సి.ఎస్. హాసిని (21)ని వివాహం చేసుకున్నారని కుప్పం రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ దంపతులకు ఒక ఏడాది వయసున్న కుమార్తె ఉంది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, హాసిని తన గ్రామానికి చెందిన యుగంధర్తో అఫైర్ కలిగి ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి రమేష్ను హత్య చేయడానికి పథకం పన్నారు. మంగళవారం నాడు హాసిని రమేష్ను, వారి కుమార్తెను మల్లప్ప కొండపై ఉన్న శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తీసుకెళ్లింది.
ప్రయాణ సమయంలో ఆమె తన లైవ్ లొకేషన్ యుగంధర్కు పంపింది. ఘాట్ రోడ్డులోని ఒక మలుపు వద్ద హాసిని తన హ్యాండ్బ్యాగ్ను కింద పడేయడంతో, రమేష్ తన మోటార్సైకిల్ను ఆపాడు. అప్పుడు సమీపంలోని పొదల చాటు నుంచి యుగంధర్, అతని ఇద్దరు అనుచరులు బయటకు వచ్చి రమేష్ను అడవిలోకి వెంబడించారు.
పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి, ఆపై ఒక బండరాయితో అతని తలని చితకబాదారు. అనంతరం నిందితులు ఆ చిన్నారితో కలిసి రమేష్ మోటార్సైకిల్పై పరారయ్యారు. తన కుమార్తె ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో హసిని తల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది.
రమేష్, హసిని, వారి కుమార్తె కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కనిపించగా, ఆ తర్వాత హసిని ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఆ చిన్నారితో కలిసి మోటార్సైకిల్పై అక్కడి నుండి వెళ్తున్నట్లు మరో దృశ్యంలో కనిపించినట్లు సమాచారం.
సీసీటీవీ దృశ్యాలు, కాల్ వివరాల రికార్డులు, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ డేటా, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషించడం ద్వారా రమేష్ మృతదేహాన్ని కనుగొనడంలోనూ, ఘటనల క్రమాన్ని నిర్ధారించడంలోనూ పోలీసులకు సహాయపడిందని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్ యాదవ్ తెలిపారు.
హసిని, యుగంధర్, ఇతర ఇద్దరు అనుమానితులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారని సమాచారం. అయితే పోలీసులు వారి అరెస్టును ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
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