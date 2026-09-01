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  4. Disgraceful, some content creators are stooping to new lows; making Reels and videos in train toilets
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (17:21 IST)

ఛీఛీ.. దిగజారిపోతున్న కంటెంట్ క్రియేటర్లు, రైలులోని టాయిలెట్స్‌లో రీల్స్, వీడియో

content creators are stooping to new lows
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (17:25 IST)
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వ్యూస్ కోసం కంటెంట్ క్రియేటర్లు రోజురోజుకీ దిగజారిపోతున్నారు. ఈమధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలను చూస్తుంటే వారు చేసేది మంచికన్నా చెడు అనేది ఎక్కువగా కనబడుతోంది. తాజాగా షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో.... ఆగి వున్న రైలులో ఓ మహిళ టాయిలెట్లోకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత అక్కడే నిలబడి ఫోన్ చూస్తున్న ఓ వ్యక్తిని లోపలికి లాక్కెళ్తుంది.
 
ఆ తర్వాత ఇద్దరూ బైటకు వచ్చి తృప్తిగా వెళ్తున్నట్లు కనబడతారు. ఈ వీడియోను ఓ కంటెంట్ ప్రొవైడర్ ఎక్స్‌లో పెట్టేసాడు. రైలు ప్రయాణంలో ఇట్లాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నట్లుగా తీసి పెట్టిన ఆ కంటెంట్ క్రియేటర్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీరిని ఇలాగే వదిలేస్తే మరింత దిగజారి ఇంకా ఇట్లాంటి పెడదోవ పట్టించే వీడియోలు పెట్టేస్తారంటూ మండిపడుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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