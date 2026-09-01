ఛీఛీ.. దిగజారిపోతున్న కంటెంట్ క్రియేటర్లు, రైలులోని టాయిలెట్స్లో రీల్స్, వీడియో
వ్యూస్ కోసం కంటెంట్ క్రియేటర్లు రోజురోజుకీ దిగజారిపోతున్నారు. ఈమధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలను చూస్తుంటే వారు చేసేది మంచికన్నా చెడు అనేది ఎక్కువగా కనబడుతోంది. తాజాగా షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో.... ఆగి వున్న రైలులో ఓ మహిళ టాయిలెట్లోకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత అక్కడే నిలబడి ఫోన్ చూస్తున్న ఓ వ్యక్తిని లోపలికి లాక్కెళ్తుంది.
ఆ తర్వాత ఇద్దరూ బైటకు వచ్చి తృప్తిగా వెళ్తున్నట్లు కనబడతారు. ఈ వీడియోను ఓ కంటెంట్ ప్రొవైడర్ ఎక్స్లో పెట్టేసాడు. రైలు ప్రయాణంలో ఇట్లాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నట్లుగా తీసి పెట్టిన ఆ కంటెంట్ క్రియేటర్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీరిని ఇలాగే వదిలేస్తే మరింత దిగజారి ఇంకా ఇట్లాంటి పెడదోవ పట్టించే వీడియోలు పెట్టేస్తారంటూ మండిపడుతున్నారు.
रेलवे में आजकल यात्रा कम और भोग विलासिता का काम ज्यादा हो रहा हैं।— Najir Hussain (@Najir_Hussain88) August 31, 2026
कई कंटेंट क्रिएटर ने रेलवे वॉशरूम को OYO बना दिया हैं रोज नए नए वीडियो आते हैं जिनमें वॉशरूम में जाने के लिए दूसरे यात्रियों को असुविधा होती हैं।
रेलवे प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए pic.twitter.com/tedB18S5NS