మహిళా ఎమ్మెల్యేను హగ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన కాంగ్రెస్ నేత (video)
తిరువనంతపురంలోని కేరళ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో అత్యంత సమస్యాత్మకమైన సంఘటన జరిగింది. ఇక్కడ ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, శాసనసభ పార్టీ సమావేశం సందర్భంగా, కొత్తగా ఎన్నికైన కొల్లాం ఎమ్మెల్యే బిందు కృష్ణను హగ్ చేసుకునేందుకు, కేరళ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు చెరియన్ ఫిలిప్ ప్రయత్నించాడు. ఆమెను ఆ చర్యను ఇష్టపడలేదు. ఇంకా అతనిని హగ్ చేసుకోలేదు.
వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది అయిన ఈ మహిళా ఎమ్మెల్యే బిందు కృష్ణ, గురువారం ఉదయం కేరళ కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, ఆమె ఇష్టపడకపోయినా, సదరు ఫిలిప్ బలవంతంగా కౌగిలించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆమె ఎలాగోలా అతని చేతి నుంచి తప్పించుకుంది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.
మహిళా ఎమ్మెల్యేలే బహిరంగంగా ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటుండగా, సామాన్య మహిళల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.