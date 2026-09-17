  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Disha Salian’s father sends Rs 500 crore defamation notice to Aaditya Thackeray, Anil Deshmukh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (12:10 IST)

రూ.500 కోట్ల పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేసిన దిశా సాలియన్ తండ్రి

Disha Salian
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (12:10 IST)
google-news
Disha Salian
దివంగత దిశా సాలియన్ (నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మాజీ మేనేజర్) తండ్రి సతీష్ సాలియన్, శివసేన (యూబీటీ) నాయకుడు ఆదిత్య థాకరే, మహారాష్ట్ర మాజీ హోం మంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్‌లకు పరువు నష్టం నోటీసు పంపారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన రూ.500 కోట్ల పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఆ ఇద్దరు నాయకులు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలపై ఈ నోటీసులో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
 
ఆ వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణ చెప్పాలని, చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని, రూ.500 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని సతీష్ సాలియన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ డిమాండ్లను నెరవేర్చడానికి వారికి ఏడు రోజుల గడువు ఇచ్చారు. 28 ఏళ్ల దిశా సాలియన్, 2020 జూన్ 8న ముంబైలోని మలాడ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఎత్తైన నివాస భవనం పైనుంచి కింద పడి మరణించారు. పోలీసులు ఈ ఘటనను ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణంగా పరిగణించి, యాక్సిడెంటల్ డెత్ రిపోర్ట్  నమోదు చేశారు. ఆరు రోజుల తర్వాత, నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణించారు. 
 
మొదట్లో తనకు ఇందులో నేర కోణం లేదని చెప్పిన దిశా తండ్రి, ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, కొత్తగా దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆదిత్య థాకరే, డైనో మోరియా, సూరజ్ పంచోలి సహా పలువురు వ్యక్తులపై వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయాలని ఆ పిటిషన్‌లో కోరారు.
 
ఆరేళ్ల తర్వాత, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఈ దర్యాప్తును చేపట్టింది. సతీష్ సాలియన్ ఉద్దేశాలను ప్రశ్నిస్తూ, తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే లక్ష్యంతో ఆయన న్యాయం కోసం చేస్తున్న పోరాటాన్ని రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదిగా, దురుద్దేశపూరితమైనదిగా, ఒక రహస్య లక్ష్యంతో కూడినదిగా చిత్రీకరించడానికి ఆదిత్య థాకరే ప్రయత్నించారని ఆరోపిస్తూ రూ. 500 కోట్ల లీగల్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.
 
పైన పేర్కొన్న ఆరోపణలు ఎలాంటి విశ్వసనీయమైన ఆధారం లేదా రుజువు లేకుండా, కేవలం మీ దురుద్దేశపూరిత, అనుచితమైన ఉద్దేశ్యాలను నెరవేర్చుకునే లక్ష్యంతో చేసినవి కాబట్టి, అవి అవాస్తవమైనవి, నిరాధారమైనవి, దురుద్దేశపూరితమైనవన్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కోకా-కోలా మరో భారీ యూనిట్ - రూ.1,127 కోట్లు పెట్టుబడి

Adivi Sesh: అడివి శేష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘G2’ 2027న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్

Adivi Sesh: అడివి శేష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘G2’ 2027న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్వినయ్ కుమార్ సిరిగినీడి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రం, ఫస్ట్ పార్ట్ గూఢచారి సక్సెస్‌ను బేస్‌గా తీసుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు ఇండియన్ సినిమాలో స్పై థ్రిల్లర్ జానర్‌ ని రీడిఫైన్ చేయనుంది.

Nani: న్యాచురల్ స్టార్, కయాదు లోహార్ బ్రాండ్ న్యూ పోస్టర్

Nani: న్యాచురల్ స్టార్, కయాదు లోహార్ బ్రాండ్ న్యూ పోస్టర్న్యాచురల్ స్టార్ నాని పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ది ప్యారడైజ్’. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, గ్లింప్స్, టీజర్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌తో సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

Allu and Rashmika: రాకా కోసం క్రేజీ కాంబినేషన్ పుష్ప జోడీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది !

Allu and Rashmika: రాకా కోసం క్రేజీ కాంబినేషన్ పుష్ప జోడీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది !అల్లు అర్జున్ సినిమా రాకా షూటింగ్ సెట్స్‌లో రష్మిక మందన్న తిరిగి చేరారని, అలాగే కరణ్ మెహతా కూడా ఈ చిత్ర తారాగణంలో భాగమయ్యారని సమాచారం. ఇప్పటికే రష్మిక రెండు సినిమాలు చేస్తోంది. రాకా తో క్రేజీ కాంబినేషన్ అవనున్నదని సినిమా వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఈసారి సరికొత్త ప్రపంచంలోకి ఇద్దరూ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. అది ఏమిటనేది త్వరలో తెలియనుంది.

Manchu Mano: ఆస్మాన్ తో మేఘాంశ్ గొప్ప హిట్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నా : మంచు మనోజ్

Manchu Mano: ఆస్మాన్ తో మేఘాంశ్ గొప్ప హిట్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నా : మంచు మనోజ్శ్రీమతి. కొండారు శ్రీనివాసరావు సమర్పణలో శ్రీ క్లీంకార సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా రామ్ నందన్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఆస్మాన్’. ఈ సినిమాని వెంకటేష్ కొండారు, శ్రీకాంత్ మన్నెం నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన మూవీ ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్‌కి మంచి స్పందన వచ్చింది. మేఘాంశ్ శ్రీహరి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా బుధవారం నాడు టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కి రా కింగ్ మంచు మనోజ్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

SS Rajamouli: వారణాసిలో రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసం భారీ సెట్టింగ్ ?

SS Rajamouli: వారణాసిలో రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసం భారీ సెట్టింగ్ ?సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రమిది. భారీ అంచనాలు ఉన్న ఈ సినిమాని ఎప్పటికప్పుడు హాలీవుడ్ మీడియాలో నానేలా ఇంటర్వ్యూస్, పాడ్ కాస్ట్ లు ఇస్తూ వస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో ఒక 25 నిమిషాల పాటుగా సాగే రామాయణ ఎపిసోడ్ కూడా ఉంటుంది అని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ రామాయణ ఎపిసోడ్ పై సర్ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ రాజమౌళి రివీల్ చేయడం జరిగింది.