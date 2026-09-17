రూ.500 కోట్ల పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేసిన దిశా సాలియన్ తండ్రి
దివంగత దిశా సాలియన్ (నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ మాజీ మేనేజర్) తండ్రి సతీష్ సాలియన్, శివసేన (యూబీటీ) నాయకుడు ఆదిత్య థాకరే, మహారాష్ట్ర మాజీ హోం మంత్రి అనిల్ దేశ్ముఖ్లకు పరువు నష్టం నోటీసు పంపారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన రూ.500 కోట్ల పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఆ ఇద్దరు నాయకులు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలపై ఈ నోటీసులో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
Disha Salian
ఆ వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణ చెప్పాలని, చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని, రూ.500 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని సతీష్ సాలియన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ డిమాండ్లను నెరవేర్చడానికి వారికి ఏడు రోజుల గడువు ఇచ్చారు. 28 ఏళ్ల దిశా సాలియన్, 2020 జూన్ 8న ముంబైలోని మలాడ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఎత్తైన నివాస భవనం పైనుంచి కింద పడి మరణించారు. పోలీసులు ఈ ఘటనను ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణంగా పరిగణించి, యాక్సిడెంటల్ డెత్ రిపోర్ట్ నమోదు చేశారు. ఆరు రోజుల తర్వాత, నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ మరణించారు.
మొదట్లో తనకు ఇందులో నేర కోణం లేదని చెప్పిన దిశా తండ్రి, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, కొత్తగా దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆదిత్య థాకరే, డైనో మోరియా, సూరజ్ పంచోలి సహా పలువురు వ్యక్తులపై వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయాలని ఆ పిటిషన్లో కోరారు.
ఆరేళ్ల తర్వాత, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఈ దర్యాప్తును చేపట్టింది. సతీష్ సాలియన్ ఉద్దేశాలను ప్రశ్నిస్తూ, తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే లక్ష్యంతో ఆయన న్యాయం కోసం చేస్తున్న పోరాటాన్ని రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదిగా, దురుద్దేశపూరితమైనదిగా, ఒక రహస్య లక్ష్యంతో కూడినదిగా చిత్రీకరించడానికి ఆదిత్య థాకరే ప్రయత్నించారని ఆరోపిస్తూ రూ. 500 కోట్ల లీగల్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.
పైన పేర్కొన్న ఆరోపణలు ఎలాంటి విశ్వసనీయమైన ఆధారం లేదా రుజువు లేకుండా, కేవలం మీ దురుద్దేశపూరిత, అనుచితమైన ఉద్దేశ్యాలను నెరవేర్చుకునే లక్ష్యంతో చేసినవి కాబట్టి, అవి అవాస్తవమైనవి, నిరాధారమైనవి, దురుద్దేశపూరితమైనవన్నారు.