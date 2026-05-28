సిద్ధరామయ్య ఇంట్లో అల్పాహార సమావేశం.. కావేరికి చేరిన డీకే శివకుమార్
కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పు జరగవచ్చనే ఊహాగానాల నడుమ, ఉప ముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ గురువారంనాడు బెంగళూరులోని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య అధికార నివాసం కావేరికి చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కీలక నాయకులతో అల్పాహార సమావేశం నిమిత్తం ఆయన అక్కడికి విచ్చేశారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, కె.జె. జార్జ్, ఎం.బి. పాటిల్, రామలింగారెడ్డి, హెచ్.కె. పాటిల్ తదితర కర్ణాటక మంత్రులు పలువురు కూడా సిద్ధరామయ్య నివాసానికి చేరుకున్నారు.
DK Shivakumar
పార్టీ నాయకత్వం ఇటువంటి వార్తలను పదేపదే ఖండించినప్పటికీ, గత కొన్ని నెలలుగా నాయకత్వ మార్పుకు సంబంధించిన చర్చలు అడపాదడపా మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్న తరుణంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన పదవీకాలంలో సగం పూర్తి చేసుకున్నప్పటి నుండి, డి.కె. శివకుమార్ పదోన్నతిపై నిరంతరం ఊహాగానాలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి.
తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మరో విడత చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఉదయం, శివకుమార్ కర్ణాటక తదుపరి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారనే అంచనాతో, ఆయన నివాసం వెలుపల స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు.
గత ఏడాది ప్రభుత్వ పదవీకాలం రెండున్నర సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పటి నుండి, కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో నాయకత్వ మార్పుపై ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మూడేళ్ల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. మంగళవారం నాడు సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్ ఇద్దరూ జాతీయ రాజధానిలో ఉండి, మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీలతో సహా కాంగ్రెస్ కేంద్ర నాయకులతో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
పార్టీ అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కాంగ్రెస్ నాయకత్వం మార్పు దిశగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మార్పునకు మార్గం సుగమం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు సూచించినట్లు సమాచారం. అధికారికంగా మాత్రం, రాబోయే రాజ్యసభ, శాసన మండలి ఎన్నికల గురించి ఈ సమావేశంలో చర్చించినట్లు పార్టీ పేర్కొంది.
రాష్ట్రంలో నాయకత్వ మార్పు జరగవచ్చని వస్తున్న వార్తలను పార్టీ ఊహాగానాలుగా కొట్టివేసింది. కర్ణాటకలోని రాజ్యసభ స్థానాలకు పోటీ చేసే పార్టీ అభ్యర్థులను, ఇతర రాష్ట్రాల అభ్యర్థులతో పాటే ప్రకటిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (సంస్థాగత వ్యవహారాలు) కె.సి. వేణుగోపాల్ విలేకరులకు తెలిపారు. రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికలు మరియు కర్ణాటక శాసన మండలి ఎన్నికలపై చర్చించినట్లు వేణుగోపాల్ తెలిపారు.
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గురువారం తన రాజీనామాను సమర్పించే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అశోక్ ఎం. పట్టన్ పరోక్షంగా సూచించారు. ఆయన ఇప్పటికే గవర్నర్తో అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారని ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తదుపరి ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని హైకమాండ్ తీసుకుంటుందని పట్టన్ చెప్పారు.
