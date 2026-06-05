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కర్నాటకలో మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు.. సీఎం వద్దే ఆర్థిక శాఖ
కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ తాజాగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత తన మంత్రివర్గంలో చేరిన మంత్రులకు గురువారం రాత్రి శాఖలను కేటాయించారు. శాఖల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక శాఖను తన వద్దే ఉంచుకోగా, హోం మంత్విత్వ శాఖను మాత్రం ప్రియాంక్ ఖర్గేకు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ఆమోదించిన అధికారిక జాబితా గురువారం రాత్రి విడుదలైంది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి జి.పరమేశ్వరకు రెవెన్యూ, యువజన సేవలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖలను కేటాయించగా, ఏఐసీసీ కుమారుడు ప్రియాంక్ ఖర్గేకు హోం శాఖతో పాటు ఐటీ, బయోటెక్నాలజీ, ఈ-గవర్నెన్స్ శాఖలను అప్పగించారు. ముఖ్యమంత్రి శివకుమార్ మాత్రం ఆర్థికంతో పాటు సిబ్బంది, పరిపాలనా సంస్కరణల సాఖ, కేబినెట్ వ్యవహారాలు, అంతర్గత భద్రత, మంత్రులకు కేటాయించని శాఖలను ఆయన తన వద్దే ఉంచుకున్నారు.
అంతేకాకుండా, సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు మంత్రులుగా ఉన్న పలువురు సీనియర్లు డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో కూడా చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఎంబీ పాటిల్ (పరిశ్రమలు), కేహెచ్ మనియప్ప (పౌర సరఫరాలు), సతీష్ జార్కిహోళి (పబ్లిక్ వర్క్స్), శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్ (వైద్య విద్య)లు యథాతథంగా కొనసాగుతున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో డీకే శివకుమార్ నిర్వహించిన బెంగుళూరు నగరాభివృద్ధి శాఖను ఈ సారి కృష్ణా బైరేగౌడకు అప్పగించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య కుమారుడు యతీంద్రకు పట్టణాభివృద్ధి శాఖను కేటాయించారు.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.