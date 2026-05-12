నీట్ వ్యవస్థే ఓ పెద్ద స్కామ్ : నీట్ పరీక్ష రద్దుపై డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్ ధ్వజం
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్షా ప్రశ్నపత్రం లీకైంది. దీంతో ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. దీనిపై డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నీట్ వ్యవస్థే ఓ పెద్ద స్కామ్ అంటూ మండిపడ్డారు.
నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్, పరీక్ష రద్దు కారణంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు మానసిక వేదనకు గురయ్యారన్నారు. నీట్ పరీక్ష ప్రక్రియలో ప్రతి దశలోనూ మోసాలు ఉన్నట్లు కనబడుతోందన్నారు. అసలు నీట్ వ్యవస్థే ఓ పెద్ద కుంభకోణం అని ఆరోపించారు. ఏటా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న నీట్ పరీక్ష విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయాలని ఆయన మరోమారు డిమాండ్ చేశారు.
ప్లస్ టూ పరీక్షల్లో స్కోరు ఆధారంగానే ఎంబీబీఎస్ సీట్లు కేటాయించే పాత విధానం తిరిగి అమలు చేయాలని కోరారు. తమిళనాట కొత్తగా ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం కూడా నీట్ పరీక్షకు వ్యతిరేకంగా తమ దృఢమైన వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రకటించాలన్నారు. ఈ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ గతంలో తమ ప్రభుత్వం చేసిన న్యాయపరమైన ప్రయత్నాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని విజయ్ సర్కారుకు సూచించారు.
అలాగే, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దును తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వ వైఫల్యం విద్యార్థులకు శాపంగా మారిందన్నారు. ఏకంగా వందకు పైగా ప్రశ్నలు పరీక్షకు ముందు రోజే లీక్ అయ్యాయని ఆరోపించారు. కష్టపడి చదివిన విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడింని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2024లో కూడా ప్రశ్నపత్రం లీకైందని గుర్తు చేశారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం వైఫల్యం వల్లే మరోమారు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని ఆయన దుయ్యబట్టారు.
Nani: నేచురల్ నాని ది పారడైజ్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాతలు
గత కొన్ని రోజులుగా, ది పారడైజ్ గురించి అనేక నిరాధారమైన పుకార్లు మరియు బాధ్యతారహితమైన ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నట్లు మేము గమనించామని చిత్ర టీమ్ ఓ వివరణ ఇచ్చింది. చిత్రాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్పష్టతతో ప్రణాళిక చేసాము, మరియు అనుకున్న విధంగానే సినిమా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజులకు పైగా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది, మరియు మిగిలిన షెడ్యూల్ కూడా ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది.
Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
Jyothika: పవర్, న్యాయం మధ్య పోరాటాన్ని తెలిపే సిస్టమ్ ట్రైలర్ విడుదల
సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవరికేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సిస్టమ్. ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సినిమా SYSTEM ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో పవర్, న్యాయం మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విని అయ్యర్ తివారి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా మే 22 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో లో మన దేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?
దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.