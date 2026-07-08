సంబంధిత వార్తలు
- రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక మలుపు : భర్తపై హత్య కేసు.. రాత్రికి రాత్రి పరార్
- భారత షూటింగ్ కోచ్ అంకుష్ భరద్వాజ్ సస్పెండ్.. మైనర్పై లైంగిక వేధింపులు
- వయనాడ్లో విరిగిపడిన కొండ చరియలు - వంద అడుగులు దూసుకొచ్చిన ఇంధన ట్యాంకర్ (వీడియో)
- బెంగుళూరు ట్రిబుల్ ఐటీ విద్యార్థికి రూ.1.5 కోట్లతో ప్యాకేజీ
- తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదు : కోర్టుకెక్కిన డీఎంకే నేత
పిల్లల ఐసీయూ బెడ్స్ ఖాళీలేవన్న సిబ్బంది.. శివసేన కార్పొరేటర్ పిడుగుద్దులు (వీడియో)
మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఓ కార్పొరేటర్ రమేశ్ మాత్రే తన అనుచరులతో కలిసి వీరంగం సృష్టించారు. డోంబివలి ఆస్పత్రిలోని చిన్నపిల్లల ఐసీయూ వార్డులో బెడ్లు ఖాళీ లేవని ఆస్పత్రి సిబ్బంది చెప్పడంతో ఆగ్రహించిన శివసేన పార్టీ షిండే వర్గానికి చెందిన కార్పొరేటర్ ఆస్పత్రి సిబ్బందిపై ఆడామగా అనే తేడా కూడా చూడకుండా దాడికి పాల్పడ్డాడు. అతనితో పాటు అతని అనుచరులు కూడా దాడి చేసి ఆస్పత్రి సిబ్బందిని చితకబాదారు.
పిల్లల ఐసీయూ బెడ్లు ఖాళీగా లేవనే కారణంతో అక్కడి సిబ్బందిపై పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో ఒక మహిళా గైనకాలజిస్ట్పైనా కూడా ఆయన చేయిచేసుకున్నాడు. ఈ దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు బయటకు రావడంతో కలకలం రేగింది. ప్రాణాలు కాపాడే వైద్యులపై ఇలాంటి దాడులు చేయడమేంటని నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యాల్లో వైరల్గా మారింది. బీజేపీ పార్టీకి చెందిన దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా, శివసేన షిండే వర్గానికి చెందిన ఏక్నాథ్ షిండే ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయన వర్గానికి చెందిన కార్పొరేటర్ విచక్షణ మరిచిపోయి ఆస్పత్రి సిబ్బందిపై దాడికి పాల్పడటం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆసుపత్రిలో రెచ్చిపోయిన కార్పొరేటర్— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 8, 2026
మహారాష్ట్ర థానేలోని డోంబీవలి ఆసుపత్రిలో శివసేన (షిండే వర్గం) కార్పొరేటర్ రమేశ్ మాత్రే తన అనుచరులతో కలిసి వీరంగం సృష్టించారు. పిల్లల ICU బెడ్లు ఖాళీగా లేవనే కారణంతో అక్కడి సిబ్బందిపై పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో ఒక మహిళా గైనకాలజిస్టుపైనా… pic.twitter.com/z426auxTT6
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.