జిమ్లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో డాక్టర్ మృతి, అతి వ్యాయామమే కారణమా?, వీడియో
ఓ డాక్టర్ జిమ్లో వ్యాయామం చేస్తూనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలి మృతి చెందాడు. మోకాళ్లపై కూర్చుని వ్యాయామం చేస్తుండగా తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురై ముందుకు పడిపోయాడు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. అస్సాంలోని నగావు ప్రాంతంలోని జిమ్ లో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కాగా అతిగా వ్యాయామం చేయడం వల్లనే ఆయన గుండెపోటుకి గురై చనిపోయి వుండవచ్చని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అతి వ్యాయామం గుండెపోటుకి దారి తీస్తుందా?
అవును, అతిగా లేదా మీ శరీర సామర్థ్యానికి మించి వ్యాయామం చేయడం వల్ల గుండెపోటు... హార్ట్ ఎటాక్ లేదా హఠాత్తుగా గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. క్రమం తప్పకుండా మితంగా చేసే వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, పరిమితికి మించి అతిగా చేయడం వల్ల గుండెపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది.
అతి వ్యాయామం గుండెపై చూపే ప్రభావాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. రక్తనాళాలపై హఠాత్తుగా ఒత్తిడి పడుతుంది. అలవాటు లేకుండా ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన వ్యాయామాలు చేసినప్పుడు రక్తపోటు, గుండె స్పందనలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల గుండె రక్తనాళాల్లో ముందే ఉన్న చిన్నపాటి కొవ్వు పొరలు పగిలిపోవడానికి, అక్కడ రక్తం గడ్డకట్టి గుండెపోటు రావడానికి దారితీస్తుంది.
కొందరిలో పుట్టుకతోనే లేదా జన్యుపరంగా గుండె కండరాలు మందంగా ఉండటం లేదా రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉంటాయి. బయటకు ఏ లక్షణాలు కనిపించని ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు హఠాత్తుగా విపరీతమైన వ్యాయామం చేసినప్పుడు సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్కు గురవుతారు. అతిగా వ్యాయామం చేసినప్పుడు శరీరంలో చెమట రూపంలో సోడియం, పొటాషియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లు బయటకు పోతాయి. ఇది గుండె సరిగ్గా కొట్టుకునే ఎలక్ట్రికల్ వ్యవస్థను దెబ్బతీసి గుండె లయ తప్పుతుంది. ఏళ్ల తరబడి విశ్రాంతి లేకుండా రోజూ గంటల తరబడి విపరీతంగా మారథాన్లు పరిగెత్తడం, మైక్రో-టెయర్స్ వల్ల గుండె కండరాలపై మచ్చలు ఏర్పడి గుండె పనితీరు మందగించవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి?
వారానికి 150 నిమిషాల నియమం: ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి వారానికి 150 నుండి 300 నిమిషాల మోస్తరు వ్యాయామం (ఏరోబిక్స్, నడక, ఈత) లేదా 75 నిమిషాల తీవ్ర వ్యాయామం సరిపోతుంది. వారానికి కనీసం 1 లేదా 2 రోజులు కండరాలకు, గుండెకు విశ్రాంతి ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే వ్యాయామం చేసేటపుడు శరీరం చెప్పే హెచ్చరికలు వినాలి. వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు గుండెల్లో తీవ్రమైన నొప్పి, ఛాతీ బరువుగా ఉండటం, ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం, విపరీతమైన మైకం లేదా దడ వస్తే వెంటనే వ్యాయామం ఆపివేయాలి.
35-40 ఏళ్లు దాటిన వారు లేదా బిపి, షుగర్, గుండె జబ్బుల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు హెవీ జిమ్ లేదా తీవ్రమైన రన్నింగ్ ప్రారంభించే ముందు ECG, 2D-Echo లేదా TMT పరీక్షలు చేయించుకోవడం సురక్షితం.